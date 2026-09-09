La cât au ajuns chiriile în marile orașe din țară la început de toamnă? Care sunt cele mai accesibile cartiere

Piața chiriilor atinge în luna septembrie nivelul maxim de interes din timpul anului, în contextul în care noul an universitar vine cu o cerere ridicată de închiriere de locuințe în marile orașe ale țării.

„Ca în fiecare an, septembrie reprezintă punctul maxim de interes în piața chiriilor, sub efectul cererii suplimentare generate de studenți. În această perioadă, unii proprietari au un comportament speculativ și încearcă să obțină prețuri mari. Tocmai de aceea îi sfătuim pe studenți să caute din timp și să își securizeze apartamentele din septembrie cât sunt încă oferte suficiente în piață”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Bucureștiul, cea mai scumpă piață de închiriere. Care este, totuși, cel mai ieftin cartier

Capitala rămâne cel mai scump oraș din România pentru chiriași. O garsonieră se închiriază, în medie, cu 400 de euro pe lună, în timp ce pentru un apartament cu două camere, bugetul mediu ajunge la 600 de euro pe lună.

Pentru un apartament cu trei camere, chiria medie solicitată de proprietari ajunge la 890 de euro pe lună.

Prețurile diferă însă semnificativ în funcție de zonă, dotări, facilități și vechimea imobilului. Una dintre cele mai accesibile zone ale Capitalei rămâne cartierul Militari, acolo unde o chirie medie ajunge la aproximativ 400 de euro pe lună. O altă variantă pentru chiriașii cu buget limitat este zona Giurgiului, din Sectorul 4, unde media ajunge la circa 430 de euro pe lună.

La polul opus se află Primăverii, cea mai scumpă zonă din București, iar chiria medie poate ajunge și la 3.000 de euro pe lună.

Care sunt cartierele accesibile la preț în Cluj-Napoca

Orașul Cluj-Napoca se află pe al doilea loc la nivel național în privința prețurilor practicate la închirierea locuințelor.

Pentru o garsonieră, nivelul chiriilor este similar celui din București, respectiv 400 de euro pe lună. Pentru un apartament cu două camere, proprietarii solicită în medie 580 de euro pe lună și 750 de euro pentru unul cu trei camere.

La momentul actual, cartierele Mănăștur și Dâmbul Rotund din Cluj-Napoca sunt printre cele mai accesibile zone pentru chiriașii cu buget redus. O chirie medie ajunge la aproximativ 500 de euro pe lună. În centrul orașului, aceeași categorie de locuință poate ajunge la aproximativ 750 de euro lunar.

Brașovul, al treilea cel mai scump oraș din țară în privința chiriilor. Care sunt cartierele cele mai ieftine

În Brașov, chiria medie pentru o garsonieră este de 350 de euro pe lună, în timp ce un apartament cu două camere este închiriat, în medie, cu 500 de euro pe lună. Pentru trei camere, chiriașii trebuie să aloce aproximativ 680 de euro lunar.

Potrivit datelor Imobiliare.ro, zona Gării este cea mai accesibilă, cu o chirie medie de circa 450 de euro pentru un apartament. O alternativă este cartierul Astra, unde media ajunge la 460 de euro pe lună.

Constanța: Chirii mai mici în Tomis III și Inel I

În Constanța, o garsonieră poate fi închiriată, în medie, cu 350 de euro pe lună, iar un apartament cu două camere cu 500 de euro. Pentru trei camere, chiria medie ajunge la 650 de euro.

Tomis III și Inel I sunt printre cele mai accesibile zone, cu o chirie medie de aproximativ 450 de euro.

Potrivit Imobiliare.ro, scăderi de cel puțin 20% au fost observate și în cazul apartamentelor situate în zona centrală sau în zona Capitol.

Iași: 450 de euro pe lună pentru două camere

În Iași, chiria medie pentru o garsonieră este de 340 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, chiria ajunge la 450 de euro pe lună. Un apartament cu trei camere este închiriat, în medie, cu 550 de euro lunar.

CUG și Frumoasa se numără printre zonele cu cele mai mici chirii, unde proprietarii solicită aproximativ 350 de euro pe lună pentru un apartament, cu circa 8% mai puțin decât în urmă cu un an.

În Alexandru cel Bun, chiria medie este de aproximativ 360 de euro pe lună.

Craiova, Galați și Ploiești, la niveluri similare

În Craiova, Galați și Ploiești, o garsonieră poate fi închiriată, în medie, cu aproximativ 300 de euro pe lună. Pentru apartamentele cu două camere, chiria medie ajunge la 420 de euro în toate cele trei orașe.

În cazul locuințelor cu trei camere, proprietarii din Craiova și Galați solicită, în medie, 500 de euro pe lună, în timp ce în Ploiești nivelul urcă la 600 de euro.

Timișoara, cel mai ieftin mare centru universitar

La polul opus, Timișoara rămâne cel mai accesibil dintre principalele centre universitare din țară în această toamnă. Chiria medie pentru o garsonieră este de 275 de euro pe lună.

Un apartament cu două camere este închiriat, în medie, cu 440 de euro lunar, iar pentru unul cu trei camere chiriașii trebuie să aloce aproximativ 500 de euro pe lună.

Oradea și Sibiu, cele mai accesibile orașe pentru chiriași

La momentul actual, potrivit datelor Imobiliare.ro, cele mai mici chirii pentru garsoniere se găsesc în Oradea, unde media este de aproximativ 250 de euro pe lună. În Sibiu, chiria medie pentru o garsonieră ajunge la 300 de euro pe lună.

În cazul apartamentelor cu două camere, Sibiu și Oradea au cele mai mici niveluri medii dintre orașele analizate, de aproximativ 400 de euro pe lună.

Pentru apartamentele cu trei camere, chiria medie ajunge, în ambele orașe, la circa 500 de euro lunar.