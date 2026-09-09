Companie din România, amendată cu un milion de euro pentru că un angajat a dezinstalat WhatsApp de pe telefonul de serviciu

Potrivit Consiliului Concurenței, amenda aplicată Philips România SRL este de 5.181.216,887 lei, echivalentul a aproximativ un milion de euro, pentru furnizarea de documente într-o formă incompletă în timpul inspecției.

Incidentul s-a produs în timpul controlului, după ce angajatul fusese informat despre desfășurarea inspecției. Acesta a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu.

„În acest fel, a fost restricționat accesul inspectorilor de concurență la informații potențial relevante pentru obiectul investigației, conținute în aplicația respectivă”, a transmis autoritatea de concurență.

Inspecții la Philips România și la zece distribuitori și revânzători

Consiliul Concurenței a efectuat, între 28 și 30 iulie, inspecții inopinate la sediul Philips România și la sediile altor zece companii, distribuitori sau revânzători Philips, care activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și/sau pe piața dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienților destinate spitalelor și clinicilor.

Inspecțiile au fost autorizate de Curtea de Apel București și au avut drept scop obținerea informațiilor și documentelor necesare clarificării unei posibile practici anticoncurențiale.

„Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor”, au explicat reprezentanții Consiliului Concurenței.

Amenzi pentru companiile care împiedică inspecțiile

Potrivit Legii concurenței, inspectorii pot solicita orice informații legate de obiectul investigației.

Companiile care refuză să coopereze sau obstrucționează activitatea instituției în timpul inspecțiilor inopinate pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancțiunii.