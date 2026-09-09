Comisia Europeană intenționează să permită statelor UE să excludă furnizorii chinezi din licitații

Miza este enormă: achizițiile publice reprezintă un câștig neașteptat de 2 trilioane de euro pe an în UE (echivalentul a 15% din produsul său intern brut). Din acest total, aproximativ 600 de miliarde de euro în contracte publice sunt supuse unor licitații competitive la nivel european în fiecare an, potrivit Le Figaro. Aceasta este echivalentul planului european de redresare post-Covid sau „de patru sau cinci ori bugetul european pe an”, a declarat Stéphane Séjourné, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru industrie și piața unică.

„Este o pârghie de acțiune și o pârghie strategică astăzi, unde China, India, Statele Unite și toate marile puteri folosesc și ele această pârghie pentru strategiile lor industriale și economice”, susține el. Reforma își propune în primul rând să simplifice procedurile pentru întreprinderi și autoritățile locale prin reducerea reglementărilor privind achizițiile publice de la „900 de pagini la 200” și prin crearea unei noi platforme europene dedicate cererilor de ofertă. Și mai presus de toate, dacă această reformă este aprobată de cele 27 de state membre și de membrii Parlamentului European, achizitorii publici vor fi, de asemenea, obligați, în principiu, să includă minimum 30% din criteriile, altele decât prețul, în procedurile lor de achiziții.

O opțiune ce ar elimina companiile chineze din unele licitații europene

Acest lucru le-ar permite, dacă doresc, să favorizeze o formă de „preferință” europeană sau locală, de exemplu prin impunerea unor cerințe sociale, de mediu sau de calitate. Autoritățile locale vor putea, de asemenea, să aleagă să excludă de la bun început companiile din țările care nu oferă acces reciproc la piețele lor de achiziții publice. Această opțiune ar elimina efectiv companiile chineze din unele licitații europene, într-un moment de tensiuni comerciale accentuate între Bruxelles și Beijing. De acum înainte, nu va fi vina Bruxelles-ului dacă, în viitor, „autobuzele chinezești vor fi preferate autobuzelor europene, deoarece cumpărătorilor publici li se oferă acum posibilitatea de a prefera autobuzele europene”, a afirmat Séjourné.