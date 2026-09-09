Brânza românească păstrată în vezică de porc, recunoscută oficial de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat adăugarea în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP) a produsului „Brânza frământată de Teaca” din România.

Este vorba de un preparat alimentar obținut din lapte de vacă crud, nepasteurizat, prelucrat prin procedee specifice de închegare, dospire, maturare, sărare și frământare.

Brânza are formă ovală sau rotundă neregulată și greutate de aproximativ 0,4 – 2 kg.

Forma și greutatea bucăților sunt date de vezica naturală de porc în care brânza frământată este ambalată, mai arată CE.

Produsul „Brânză frământată de Teaca” se vinde în membrane naturale simple sau protejate cu amestecuri de ceruri pentru brânzeturi. Se poate comercializa și feliat.

Produs cu tradiție

Caietul de sarcini al produsului de pe site-ul Ministerului Agriculturii arată că „Brânză frământată de Teaca” este cunoscută din vechime.

„Noi în Teaca făceam brânza frământată din lapte de vacă. Brânza frământată din lapte de vacă nu se iuțește așa tare ca și aia de oaie”, se arată în Monografia în limba germană scrisă de Ilse Schliesleder-Fronius, care atestă și organizarea târgului din Teaca încă din 1734.

Comerțul în târg cu brânză frământată a fost și rămâne o tradiție, potrivit documentului citat.

„Specificitatea produsului se datorează modului de lucru și îndemânării lucrătorilor și este

transmis din generație în generație. Obținerea cașului bașchiu, dospirea, mărunțirea, așezarea în

straturi și specificitatea umplerii vezicilor, conferă produsului calități deosebite, fapt consemnat în

Revista Industria Cărnii”, se mai spune în caietul de sarcini.

Peste 3.900 de denumiri protejate

Potrivit Comisiei Europene, caracteristicile produsului nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context cultural și geografic, deoarece depind de abilitatea producătorilor locali de a interpreta și de a controla în mod vizual și tactil fiecare fază a procesului.

Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte esențială a identității comunității respective, legând denumirea produsului de gustul, de textura și de calitatea așteptate de consumatori.

Comisia Europeană transmite că aceasta se alătură celor peste 3.900 de denumiri protejate deja incluse în baza de date.