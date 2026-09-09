Europa vrea să țină pasul în cursa globală pentru inovare. Comisia Europeană propune o nouă lege

Comisia Europeană a propus o nouă Lege europeană privind inovarea, prin care vrea să ajute ideile cu cel mai mare potențial din Europa să fie dezvoltate, finanțate și extinse pe piața europeană.

Inițiativa face parte din Strategia UE pentru startup-uri și scale-up-uri și din Busola competitivității pentru UE și urmărește să ajute competitivitatea pe termen lung, prosperitatea și dezvoltarea tehnologică a Uniunii.

Europa are cercetători, talente și idei foarte bune de nivel mondial, însă companiile se lovesc de reguli diferite de la o țară la alta, existând probleme legate de finanțare, anunță Comisia Europeană. Ideile dezvoltate în Europa ajung prea des să fie transformate într-un succes economic în alte părți ale lumii.

Noua lege vrea să schimbe această situație, prin facilitarea dezvoltării companiilor inovatoare în mai multe state membre, încercând să crească capacitatea acestora de a concura la nivel global.

Măsuri pentru consolidarea ecosistemului de inovare

Propunerea se concentrează pe două probleme principale care afectează inovarea în Europa.

Prima vizează accesul companiilor inovatoare la finanțare. Multe startup-uri și scale-up-uri au idei, brevete și alte forme de proprietate intelectuală, însă aceste active sunt de multe ori greu de evaluat. Asta face mai greu accesul la investiții.

Legea europeană privind inovarea va promova un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru evaluarea proprietății intelectuale.

De asemenea, va crea o piață digitală care să conecteze cumpărătorii și vânzătorii de proprietate intelectuală, oferind sprijin pentru companiile care vor să își ducă ideile pe piață.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, toate aceste măsuri ar putea genera economii de aproximativ 35 de milioane de euro la nivelul costurilor administrativ.

Vor fi deblocați anual 10,2 miliarde de euro în finanțare suplimentară prin capital de risc și împrumuturi garantate cu proprietate intelectuală.

A doua problemă este legată de achizițiile publice pentru cercetare și dezvoltare. Proiectul acesta va introduce o procedură comună pentru achiziții.

Măsura vizează inclusiv tehnologii care pot contribui la rezolvarea unor probleme comune, precum cele din sănătate, educație și mobilitate curată.

Un alt lucru pe care îl va face este facilitarea realizării în comun a achizițiilor publice de cercetare și dezvoltare de către autorități din mai multe state membre.

Măsurile ar putea genera economii de aproximativ 1 miliard de euro pe an pentru cumpărătorii publici și profituri anuale suplimentare de 25,92 miliarde de euro pentru companii.

În paralel cu Legea europeană privind inovarea, Comisia propune și măsuri pentru ca ideile inovatoare să ajungă mai repede la soluții de piață, inclusiv prin folosirea unor sandbox-uri de reglementare.