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Cea mai mare frescă și mozaic din Roma Antică, deschise publicului după trei decenii

Un oraș antic al cărui nume s-a pierdut în timp prinde din nou viață în inima Romei. O frescă monumentală, care prezintă un misterios oraș-port din secolul I d.Hr., și un mozaic de proporții impresionante au fost deschise publicului pentru prima dată de la descoperirea lor, în urmă cu aproximativ 30 de ani.
Cea mai mare frescă și mozaic din Roma Antică, deschise publicului după trei decenii
X/New York Post
Luiza Moldovan
09 sept. 2026, 08:27, Cultură-Media
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O parte spectaculoasă din Roma Antică poate fi admirată, pentru prima dată, de public.

Autoritățile din Roma au prezentat „Orașul pictat” și „Marele mozaic”, două opere monumentale descoperite în urmă cu aproximativ trei decenii, în subteranul Termelor lui Traian, pe dealul Oppio, în apropierea Colosseumului.

Fresca datează din secolul I d.Hr. și înfățișează, din perspectivă aeriană, un oraș portuar fortificat. Clădiri impunătoare, un teatru, un templu, piețe și turnuri apar într-o compoziție de mari dimensiuni.

Istoricii cred că a fost un loc foarte cunoscut în epocă

Culorile albastru și teracotă s-au păstrat surprinzător de bine, chiar dacă timpul și-a lăsat amprenta asupra lor.

„Orașul pictat” este considerat cea mai mare frescă murală de acest tip cunoscută din Roma Antică. Identitatea orașului reprezentat rămâne însă un mister.

Specialiștii cred că trebuie să fi fost un loc foarte cunoscut și important în epoca sa.

Și „Marele mozaic” impresionează prin dimensiuni și detalii.

Lucrarea are aproximativ 15 metri înălțime și prezintă coloane decorate, elemente arhitecturale și figuri dispuse pe patru niveluri.

Accesul publicului începe din această lună

Scenele din partea superioară surprind personaje aproape ca într-o piesă de teatru, în timp ce zona inferioară oferă o perspectivă amplă asupra orașului-port.

Restauratorii au îndepărtat depunerile de pe suprafețe, au consolidat zonele fragile și au îmbunătățit vizibilitatea operelor, cu scopul de a le proteja pentru viitor.

Accesul publicului începe în această lună, în grupuri de cel mult 15 persoane și doar în weekend, în perioada de testare.

Specialiștii vor urmări efectele umidității și ale schimbărilor climatice asupra lucrărilor înainte de o deschidere mai largă.

Au fost cel mai mare complex termal din lume

Termele lui Traian, inaugurate în anul 109 d.Hr., ocupau aproximativ șase hectare și reprezentau la acea vreme cel mai mare complex termal din lume.

Spațiul avea și o importantă componentă culturală, iar noul traseu include o bibliotecă semicirculară, despre care arheologii cred că făcea parte din complex.

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