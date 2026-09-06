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Colier misterios vechi de peste 5.000 de ani, descoperit în Polonia. Din ce erau făcute cele 42 de „mărgele”

Un colier neobișnuit, realizat din 42 de dinți de animale, a fost descoperit de arheologi în sudul Poloniei, în interiorul unui tumul funerar vechi de peste 5.000 de ani.
Colier misterios vechi de peste 5.000 de ani, descoperit în Polonia. Din ce erau făcute cele 42 de „mărgele”
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Sursa: Facebook/Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Andrei Rachieru
06 sept. 2026, 12:51, Știri externe
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Artefactul ridică noi întrebări despre ritualurile și obiceiurile unei comunități preistorice care a trăit în regiune.

Descoperirea a fost făcută în această vară, în timpul săpăturilor desfășurate în apropierea satului Żórawina, în Silezia Inferioară.

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Cercetătorii de la Universitatea de Medicină din Wrocław au observat structura mormântului chiar în momentul în care se pregăteau să încheie lucrările din acea zonă, scrie TVP World.

Colierul misterios din Polonia, descoperit în ultimul moment

Arheologii au povestit că, în timp ce se pregăteau să plece de la sit, au observat conturul unui mormânt. În interior se aflau dinții dispuși într-o formă care sugera în mod clar un colier.

Fiecare dintre cele 42 de piese prezenta o gaură perforată prin rădăcină, ceea ce indică faptul că dinții au fost prelucrați intenționat și folosiți ca elemente decorative. Deși șnurul sau cordonul pe care erau prinși nu s-a păstrat, cercetătorii consideră că artefactul a fost realizat de mâna omului.

Originea exactă a dinților rămâne însă un mister. Primele analize indică faptul că aceștia ar putea proveni de la lupi, câini și urși. Mai mult, doi dintre dinții identificați seamănă cu dinții canini umani.

Ce alte obiecte au fost găsite lângă colier

În interiorul tumulului, arheologii au descoperit și scheletul aproape complet al unui bărbat, fragmente din două cranii, mărgele din os și chihlimbar, o lamă din silex și un topor de piatră.

Forma toporului i-a ajutat pe specialiști să estimeze că mormântul datează din jurul anului 2900 î.Hr., fiind astfel cea mai veche descoperire realizată până acum în acest sit.

Mormintele descoperite anterior în aceeași zonă datează din jurul anilor 350-430 d.Hr., ceea ce înseamnă că noul tumul este cu câteva mii de ani mai vechi.

Colierul misterios aparținea culturii Corded Ware

Cercetătorii estimează că mormântul aparținea unui membru al culturii Corded Ware, o societate preistorică europeană care a existat aproximativ între anii 2900 și 2300 î.Hr.

Analizele continuă, iar oamenii de știință speră să stabilească originea exactă a dinților și să afle mai multe despre persoana îngropată și comunitatea care a locuit în urmă cu peste 5.000 de ani în regiunea care astăzi face parte din Polonia.

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