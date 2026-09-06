Momente de panică într-un avion Qantas. Pasagerii au văzut flăcări la motor: „Se auzeau țipete peste tot”

Incidentul s-a produs sâmbătă după-amiază, la scurt timp după ce zborul QF122 a decolat din Queenstown cu destinația Sydney, relatează publicația The Guardian.

O bubuitură s-a auzit în cabină, apoi au apărut flăcările

Avionul se afla în urcare deasupra regiunii muntoase din Insula de Sud a Noii Zeelande când o bubuitură a zguduit cabina. La scurt timp, un pasager aflat în apropierea aripii stângi a strigat că motorul ar fi în flăcări, potrivit mărturiei unei femei aflate la bord.

Liza-Jayne Loch, care se întorcea acasă după o călătorie de afaceri, a povestit că luminile din cabină au început să pâlpâie, iar flăcările erau foarte ușor de observat de pe partea stângă a aeronavei.

Imagini realizate de un pasager arată mai multe izbucniri rapide de flăcări în zona motorului stâng. În cabină s-au auzit țipete, în timp ce zgomotele și flăcările au continuat pentru o perioadă.

Boeingul 737 a aterizat la Christchurch

Echipajul a decis redirecționarea zborului către Christchurch, unde aeronava a primit prioritate la aterizare.

Potrivit datelor FlightAware citate de The Guardian, Boeingul 737 a ajuns la sol la aproximativ 52 de minute după decolare, cu puțin timp înainte de ora locală 17:00. Serviciile de urgență așteptau avionul pe pistă, însă pasagerii au putut coborî în mod normal după o scurtă așteptare.

Momentul aterizării a fost întâmpinat cu aplauze și urale de cei aflați la bord.

Qantas a transmis că aeronava ar fi suferit o problemă la motor și a subliniat că piloții sunt pregătiți pentru gestionarea unor astfel de situații. Avionul a aterizat în siguranță.

Cauza incidentului este investigată

Circumstanțele exacte în care au apărut flăcările nu erau încă stabilite. Qantas a trimis duminică doi ingineri la Christchurch pentru a investiga incidentul. Potrivit informațiilor disponibile, se crede că ambele motoare au continuat să funcționeze pe întreaga durată a zborului.

Pasagerii au fost cazați peste noapte la un hotel din apropierea aeroportului din Christchurch și au primit locuri gratuite pentru un zbor spre Sydney în ziua următoare. Călătoria s-a desfășurat fără alte incidente, însă una dintre pasagere a descris experiența drept „traumatizantă”.