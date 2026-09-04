Multe tragedii puteau fi evitate dacă pasagerii respectau această regulă banală în avion. Câteva secunde au făcut diferența

Nu este un scenariu de film, ci o situație care s-a produs de mai multe ori în istoria aviației, potrivit Blic.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este accidentul din 1988 al zborului 243 al companiei Aloha Airlines. O mare parte din plafonul avionului s-a desprins în timpul zborului. În acel moment terifiant, o însoțitoare de bord a fost aruncată din aeronavă și și-a pierdut viața.

Un incident similar a avut loc în ianuarie 2024, la bordul unui avion Alaska Airlines. În timpul zborului, o parte a fuselajului, o ușă folosită ca panou de obturare, s-a desprins. Presiunea a smuls scaunul aflat chiar lângă deschidere. Pasagerii care purtau centurile de siguranță au scăpat cu viață.

Un alt caz dramatic a fost înregistrat în iulie, la un zbor Ryanair. După ce un geam al avionului s-a spart, un pasager a fost parțial aspirat prin deschidere. Soția sa l-a prins de picioare, iar ceilalți pasageri au intervenit rapid și au reușit să-l tragă înapoi.

De ce poate deveni aerul atât de periculos la 11.000 de metri

La aproximativ 11.000 de metri altitudine, presiunea atmosferică este mult mai scăzută decât la nivelul solului, iar oamenii nu pot respira în condiții normale. De aceea, cabina avionului este presurizată artificial.

Problema apare atunci când structura avionului este deteriorată și apare o deschidere în fuselaj.

Aerul din cabină, aflat la o presiune mai mare decât aerul exterior, începe să se deplaseze rapid spre exterior. Cu cât diferența de presiune este mai mare și deschiderea este mai importantă, cu atât fenomenul poate fi mai violent.

Curentul de aer poate antrena obiecte, bagaje și, în cazuri extreme, pasagerii aflați foarte aproape de zona deteriorată.

Ce fac piloții în cazul unei depresurizări

Într-o astfel de situație, reacția echipajului trebuie să fie imediată. Piloții coboară avionul către o altitudine la care pasagerii pot respira mai ușor, iar măștile de oxigen din cabină sunt declanșate automat.

Fiecare secundă contează, deoarece pierderea presiunii poate duce rapid la lipsa oxigenului.

De ce centura trebuie să rămână prinsă

Tocmai din cauza unor situații neprevăzute, pasagerilor li se recomandă să păstreze centura de siguranță prinsă cât mai mult timp pe durata zborului.

Un avion poate trece de la un zbor aparent perfect normal la o situație de urgență în doar câteva secunde. Turbulențele puternice, o problemă structurală sau o depresurizare pot arunca un pasager care nu este prins în centură.

În cazul unei deschideri în fuselaj, centura poate împiedica pasagerul să fie proiectat spre zona deteriorată.

De aceea, recomandarea aparent banală a echipajului — să îți prinzi centura — nu este doar o formalitate. În anumite situații extreme, poate fi una dintre măsurile care îți salvează viața.