O inscripție din vremea lui Ramses cel Mare îi conduce pe arheologi spre un oraș pierdut al Egiptului antic

Cercetătorii cred că situl Tell Abu Seifi ar putea corespunde orașului Mesn, însă sunt necesare dovezi suplimentare pentru confirmarea ipotezei, potrivit Live Science.

Inscripția a fost găsită la Tell Abu Seifi, în apropierea unui vechi drum militar egiptean, și datează din perioada faraonului Ramses al II-lea, care a domnit aproximativ între anii 1279 și 1213 î.Hr.

Textul îl menționează pe Horus, zeul egiptean reprezentat cu cap de șoim și asociat cu cerul și războiul, drept „stăpân al orașului Mesn”, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților.

Arheologii au găsit și urmele unui templu al lui Horus

Inscripția nu este singurul element care îi determină pe cercetători să creadă că au identificat orașul pierdut.

În același sit au fost descoperite și rămășițele unui templu dedicat lui Horus. Construcția este însă aproape complet distrusă, astfel încât arheologii nu au putut recupera deocamdată suficiente informații despre aceasta.

Tell Abu Seifi se află lângă Canalul Suez, între nordul Peninsulei Sinai și partea estică a Deltei Nilului. Asocierea dintre inscripția care menționează Mesn și templul lui Horus constituie un argument important în favoarea identificării sitului cu orașul antic.

Hesham Hussein, unul dintre coordonatorii cercetărilor, avertizează însă că sunt necesare investigații suplimentare înainte ca această concluzie să poată fi considerată certă.

Nu se știe cu precizie nici când a fost fondat Mesn, cât de întins era sau câți locuitori avea.

Alte descoperiri leagă situl de misteriosul Mesn

Ipoteza este susținută și de artefacte găsite anterior la Tell Abu Seifi.

Un sigiliu din bronz datând din perioada ptolemeică, aproximativ 304-30 î.Hr., poartă o inscripție care îl menționează pe „Horus, stăpânul din Mesen”. Formulări asemănătoare au fost identificate și pe sicrie din perioada ptolemeică descoperite în zonă.

Dacă Tell Abu Seifi este într-adevăr Mesn, aceste descoperiri ar indica faptul că așezarea a avut o existență îndelungată, traversând perioade istorice aflate la mai bine de un mileniu distanță una de alta.

Orașul s-ar fi aflat pe o importantă rută militară

Poziția sitului îi sporește importanța istorică. Tell Abu Seifi se află în apropierea așa-numitei „Căi a lui Horus”, vechea rută care lega estul Deltei Nilului de sudul Levantului și de-a lungul căreia egiptenii construiseră mai multe fortificații.

Profesorul Peter Brand, de la Universitatea din Memphis, care nu a participat la săpături, consideră că dovezile indică identificarea Tell Abu Seifi cu Mesn. Potrivit acestuia, zona din apropierea actualului oraș Qantara ar fi putut reprezenta unul dintre punctele de plecare pentru armatele egiptene trimise spre Canaan, Liban și Siria.

Ramses al II-lea și-a condus trupele prin Peninsula Sinai în timpul campaniilor sale militare, inclusiv în confruntarea cu Imperiul Hitit care a culminat cu celebra bătălie de la Kadesh, pe teritoriul actualei Sirii.

Unii specialiști cer dovezi suplimentare

Identificarea nu este însă acceptată fără rezerve de întreaga comunitate științifică.

Arheologul James Hoffmeier consideră argumentele convingătoare, dar susține că sunt necesare dovezi suplimentare, inclusiv analiza ceramicii descoperite în sit.

O altă problemă este că inscripții care fac referire la Mesn au fost descoperite și în alte puncte ale regiunii. Gregory Mumford, profesor la Universitatea Alabama din Birmingham, a avansat inclusiv ipoteza potrivit căreia numele Mesn ar fi putut desemna o zonă mai extinsă, care să cuprindă mai multe așezări și fortificații.

Alți egiptologi au cerut, de asemenea, publicarea mai multor informații despre inscripții și despre contextul arheologic înainte de formularea unei concluzii definitive.

Cercetările de la Tell Abu Seifi continuă, astfel că răspunsul la întrebarea dacă arheologii au găsit cu adevărat orașul pierdut Mesn rămâne, pentru moment, deschis.