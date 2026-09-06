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Motivul pentru care luminile din avion se sting la decolare și aterizare. Ți-ar putea salva viața

Dacă ați zburat vreodată cu avionul, probabil ați observat că în timpul decolării și aterizării, luminile din cabină se sting adesea sau se sting complet. Deși mulți pasageri presupun că acest lucru este pentru a economisi energie sau este o problemă tehnică pe termen scurt, este de fapt o procedură ce poate salva vieți.
Motivul pentru care luminile din avion se sting la decolare și aterizare. Ți-ar putea salva viața
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
06 sept. 2026, 05:45, Life-Inedit
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Fiind cele două faze cele mai critice ale oricărui zbor, decolarea și aterizarea, necesită ca toți cei din avion să fie cât mai pregătiți pentru potențiale situații de urgență.

O procedură legată de biologie

Unul dintre principalele motive pentru această procedură constă în biologia ochiului uman.

Potrivit Blic, acesta are nevoie între 10 și 30 de minute pentru a se adapta complet la întuneric.

Dacă apare o urgență în timpul unui zbor de noapte și se întrerupe brusc curentul în cabină, pasagerii a căror vedere este deja adaptată la o iluminare mai slabă pot reacționa mult mai rapid.

Ei pot găsi ieșirile de evacuare, în loc să fie complet dezorientați în întuneric.

Alte motive ale iluminatului redus

Pe lângă adaptarea ochilor, iluminatul redus face ca benzile de iluminat de pe podea și marcajele de ieșire de urgență să fie mult mai vizibile, chiar și în cabinele pline de fum.

De asemenea, reducerea luminii din cabină elimină strălucirea nedorită și reflexiile de pe geamuri.

În acest fel, însoțitorii de bord și pasagerii au o vedere clară asupra a ceea ce se întâmplă în afara aeronavei. Acest lucru este crucial pentru a evalua dacă este sigur să se deschidă o anumită ușă pentru evacuare, potrivit sursei citate.

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