Competiție bizară aproape de România: zeci de oameni s-au întrecut la săpat „cea mai stilată groapă” într-un cimitir

Concurenții au dat totul într-o competiție neobișnuită din Ungaria

La fel ca moartea însăși, totul a fost cât se poate de serios. Un concurs de săpat gropi într-un cimitir din Ungaria poate suna ca prima linie dintr-o scenetă de comedie, potrivit ABC News. S-a dovedit însă a fi orice altceva decât o glumă, sâmbătă, când 38 de concurenți au pus mâna pe târnăcoape și lopeți.

Asociația Administratorilor și Operatorilor de Cimitire din Ungaria organizează concursul pentru a prezenta meseria de gropar și abilitățile necesare, dar și pentru a dărâma tabuurile legate de moarte.

Solul uscat și copt de căldura verii din cimitirul public din Nyergesújfalu, nordul Ungariei, s-a dovedit a fi un adversar pe măsură pentru cele 19 echipe formate din câte doi oameni. Aceștia s-au întrecut pentru titlul de cea mai rapidă și mai stilată groapă.

Regulile întrecerii și marele premiu

Viteza este cel mai important lucru aici, nu frumusețea, a spus Róbert Nagy, învingătorul alături de coechipierul său László Kiss. Acesta a adăugat că, atunci când trebuie să sapi o groapă pentru o înmormântare, trebuie să fii foarte atent la dimensiunile exacte și să te asiguri că este sculptată frumos.

Timpul lor câștigător a fost de o oră și 21 de minute, ei săpând conform specificațiilor concursului: o groapă de 1,6 metri adâncime, 2 metri lungime și 0,8 metri lățime.

Cei doi au împărțit un premiu în bani de 200.000 de forinți maghiari, adică aproximativ 640 de dolari.