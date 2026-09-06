Prima pagină » Știrile zilei » „Povara mentală”, suportată de tot mai multe femei. Ce sarcini ar trebui împărțite între parteneri

„Povara mentală”, suportată de tot mai multe femei. Ce sarcini ar trebui împărțite între parteneri

Potrivit academicienilor, „povara mentală” este o sarcină care, în cuplurile heterosexuale, revine în mod disproporționat femeilor. Majoritatea acestor activități revin mamelor, deși ar trebui împărțite între parteneri.
„Povara mentală”, suportată de tot mai multe femei. Ce sarcini ar trebui împărțite între parteneri
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Ioana Târziu
06 sept. 2026, 05:00, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit unui sondaj care a analizat încărcătura mentală, la care au participat 3.000 de părinți americani, cadrele universitare de la Universitatea din Bath și Universitatea din Melbourne au descoperit că mamele se ocupau de 71% din sarcinile casnice care necesitau efort mental.

Activitățile care revin adesea femeilor

Printre acestea, se numără urmărirea momentului în care trebuiau spălate lenjeria de pat și prosoapele și momentul în care trebuia consumată mâncarea din frigider.

Conform BBC, studiul a descoperit că tații se ocupau de multe dintre sarcinile descrise de cercetători drept „episodice”. Acestea sunt lucruri care se întâmplă mai rar, cum ar fi amintirea momentului în care trebuie să duci mașina la service.

„Povara mentală”, prezentă peste tot

Profesorul Leah Ruppaner de la Universitatea din Melbourne descrie încărcătura mentală ca fiind invizibilă, persistentă și fără limite.

„Nu îți aduci vasele la serviciu, dar aduci încărcătura mentală peste tot”, spune ea.

Mamele au declarat pentru BBC că sunt adesea adăugate în grupurile WhatsApp ale școlii. Aici, părinții discută despre lucruri precum zilele fără uniformă, excursiile școlare, zilele de naștere și obiectele pierdute. Ele sunt considerate drept „părinte implicit”, în timp ce partenerii lor nu s-au alăturat niciodată în astfel de grupuri.

Psihologul clinician Natasha Wallace spune că unele femei vin la ea stresate de presiunea pe care o simt pentru a-și organiza gospodăriile.

„De multe ori, pentru ei, nu este vorba despre un factor de stres enorm”, spune ea.

„Este vorba despre momentul în care își dau seama că au sute de solicitări mărunte asupra lor. Creierul și corpul lor pur și simplu nu se pot deconecta”, a adăugat Wallace, potrivit sursei citate.

Acest stres constant poate avea și alte efecte asupra corpului

Multe femei funcționează pe pilot automat, adaugă ea. Adesea, nu își dau seama de amploarea încărcăturii cognitive pe care o suportă. Acest stres constant de nivel scăzut poate avea un efect asupra sistemului nervos.

La rândul său, acest lucru poate provoca somn neplăcut, iritabilitate și oboseală decizională, continuă Wallace.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.ro
Cine poate cere un duplicat al certificatului de naștere și cât costă. Ce acte sunt necesare
Gandul
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Cancan
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Nu shaorma și burgerii sunt problema! Produsul de fast-food care te îmbătrânește cu fiecare înghițitură. Este unul dintre preferatele românilor!
CSID
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia