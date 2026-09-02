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8 obiceiuri surprinzătoare care îți pot îmbătrâni organismul mai repede

Unele obiceiuri aparent banale pot influența ritmul în care îmbătrânește organismul, potrivit unor cercetări recente. De la izolarea socială și relațiile toxice până la gustările dintre mese, specialiștii indică opt lucruri la care puțini oameni se gândesc.
8 obiceiuri surprinzătoare care îți pot îmbătrâni organismul mai repede
Andreea Tobias
02 sept. 2026, 17:41, Știrile zilei
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Vârsta din buletin nu este singurul indicator al îmbătrânirii. Există și vârsta biologică, care reflectă starea organismului și sănătatea celulelor.

Potrivit BBC Science Focus, stilul de viață și mediul pot influența această vârstă. Cercetătorii au identificat mai multe obiceiuri care ar putea accelera procesul.

Primul este izolarea socială. Interacțiunile cu oamenii din jur pot contribui la reducerea stresului și la menținerea sentimentului de conectare. O meta-analiză citată în articol, care a inclus peste 300.000 de persoane, a asociat relațiile sociale puternice cu o mortalitate mai mică.

La polul opus se află relațiile toxice. Un studiu american din 2026 a asociat relațiile sociale negative cu stresul cronic și cu o îmbătrânire biologică mai rapidă.

Un alt factor este felul în care ne percepem vârsta. Persoanele care se simt mai tinere tind să rămână mai active, curioase și implicate social.

Și statul prea mult acasă poate conta. Un studiu realizat de University College London a asociat participarea regulată la activități artistice cu un ritm de îmbătrânire biologică mai lent.

Lista continuă cu neglijarea aței dentare, gustările frecvente între mese și lipsa exercițiilor de echilibru. Cercetările citate leagă sănătatea gingiilor, alimentația și capacitatea de echilibru de diferite riscuri pentru sănătate.

Ultimul obicei este surprinzător: renunțarea completă la cofeină. Experții citați spun că, pentru persoanele care o tolerează bine, cafeaua și ceaiul pot avea efecte favorabile asupra sănătății.

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