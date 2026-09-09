Scandal diplomatic din cauza unui desen publicat de Trump pe propria rețea de socializare

Autoritățile islandeze l-au convocat pentru explicații pe ambasadorul SUA în Islanda, potrivit Clash Report. Asta după ce președintele Donald Trump a publicat o hartă care arăta steagul american acoperind Islanda și alte câteva țări. Oficialii islandezi consideră că imaginea este un afront la adresa suveranității naționale.

Imaginea publicată de Trump pe rețeaua Truth Social arăta steagul americană întinzându-se peste țările și teritoriile din America de Nord, America Centrală și, parțial, Europa. Printre altele sunt acoperite Panama până în Canada, Mexic, panama, Honduras, insulele din Caraibe, dar și Islanda și Groenlanda.

Prim-ministrul islandez Kristrún Frostadóttir a numit imaginea „ridicolă” și a spus că aceasta depășește o linie roșie.

„Este o insultă la adresa islandezilor, canadienilor și groenlandezilor… Nu este nimic amuzant sau normal în a batjocori suveranitatea statelor”, a spus Kristrún Frostadóttir.

Ministrul de externe l-a convocat pe ambasadorul SUA pentru a protesta oficial față de postare. De altfel, și ambasadorul american a făcut remarci nepotrivite glumind despre faptul că Islanda va deveni „al 52-lea stat”.

Harta a atras critici și în alte părți

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a descris-o ca fiind „tulburătoare și, în multe privințe, complet nepotrivită”.

Președinta mexicană, Claudia Sheinbaum, a respins orice sugestie că suveranitatea țării sale ar putea fi compromisă.

„Mexicul nu este și nu va fi o colonie sau un protectorat al vreunei țări străine. Suntem mândri să fim liberi, independenți și suverani”, a scris ea pe X.

Trump a mai provocat astfel de reacții

Abordarea lui Donald Trump față de Groenlanda, Canada, Panama și Islanda în cel de al doilea mandat a provocat numeroase reacții.

Administrația sa a promovat o strategie de securitate centrată pe apărarea în emisfera nordică. Trump a mai spus că SUA ar trebui să „dețină” sau să achiziționeze Groenlanda, în timp ce oficialii americani au vorbit despre desfășurarea acolo de sisteme de apărare antirachetă. Atitudinea lui Trump față de Groenlanda a provocat tensiuni în cadrul NATO între SUA și aliații europeni.