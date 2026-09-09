Răspunsul unei ministre după derapajul sexist al liderului sindical Metrorex: Știm, asta supără mulți misogini

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, afirmă, după ce liderul sindical de la Metrorex Marian Artimon a spus, „plin de încredere arogantă”, că sunt „cam multe femei” care „conduc și iau decizii”, că la Ministerul Mediului sunt trei femei în funcții de conducere, ministru și secretari de stat. Ea spune că acestea demonstrează „zi de zi” că, în domenii foarte tehnice, „femeile pot fi la masa deciziei”.

„«Cam multe femei care conduc și iau decizii» zice, plin de încredere arogantă, liderul sindical de la Metrorex, Marian Artimon, într-o conferință de presă care a avut loc chiar acum câteva ore. Eh, la Ministerul Mediului este pentru prima dată când avem și o ministră, și secretare de stat femei”, afirmă Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook.

Ministra Mediului declară, de altfel, că va duce „la bun sfârșit” și reformele Romsilva și Administrației Naționale Apele Române.

„Și vom duce și reforma Romsilva, și reforma ANAR la bun sfârșit. Și am atras fonduri europene record, un ritm pe care îl vom păstra mai departe. Și nu mai ascundem sub preș corupția baronilor locali”, declară Buzoianu.

Ea mai spune că cele trei femei aflate la conducerea Ministerului Mediului demonstrează „zi de zi” că, în domenii foarte tehnice, „pot fi la masa deciziei și pot aduce o schimbare în bine așteptată de milioane de români”.

„Știm, asta supără mulți misogini”, mai spune Diana Buzoianu.

Ce a spus liderul sindical de la Metrorex

Miercuri, într-o conferință de presă, președintele Unității Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, a afirmat că sunt prea multe femei care iau decizii pentru metrou.

„Din păcate, nu vreau să jignesc, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, ci care să știe să conducă trenul. Pentru că în spate are 2.000 de oameni”, a afirmat Marian Artimon.

Acesta a făcut referire și la o „lipsă de sânge în instalații” la minister.

„Și nu vreau să jignesc pe nimeni, că sunt aici reprezentantele sexului frumos, foarte multe, și nu trebuie să… Poate prea multă lipsă de sânge în instalații, ca să zic așa, pe acolo, prin minister”, a mai spus Marian Artimon.

Potrivit site-ului Metrorex, la conducerea companiei se află, din septembrie 2023, directorul general Mariana Miclăuș și directorul financiar Ioana Diaconu.