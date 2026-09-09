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Nicușor Dan, despre militarii români și Ucraina: „România NU trimite trupe combatante și nici militari pe front”

Președintele Nicușor Dan respinge informațiile potrivit cărora România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Șeful statului spune că este vorba despre o „narațiune falsă” propagată online și explică unde și în ce condiții ar urma să participe militarii români.
Nicușor Dan, despre militarii români și Ucraina: „România NU trimite trupe combatante și nici militari pe front”
Gabriel Pecheanu
09 sept. 2026, 17:44, Politic
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În mediul online s-a propagat, recent, informația potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Nicușor Dan spune că informația este falsă și susține că este vorba despre o manipulare care distorsionează o decizie administrativă.

„Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict”, a transmis, pe Facebook,președintele.

România nu trimite militari români pe frontul din Ucraina

Nicușor Dan precizează că președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia.

Militarii români ar urma să participe ca personal de stat major, în activități de planificare, comandă și control.

„România NU trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front”, subliniază Nicușor Dan.

Unde vor activa militarii români

Potrivit președintelui, structura de comandă are caracter rotațional și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, pe teritoriul unor state aliate și la mii de kilometri de linia frontului.

Astfel, participarea militarilor români la această structură nu presupune trimiterea lor în zona de conflict pentru a lua parte la lupte.

Nicușor Dan subliniază și efectivul redus al militarilor români care ar urma să participe la această activitate: cel mult 20 de persoane.

De ce participă România la Coaliția de voință pentru Ucraina

Președintele explică faptul că România participă la formatele internaționale care urmăresc consolidarea securității în regiune, în condițiile în care agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează statele din regiunea Mării Negre.

„Prioritatea zero a României este protejarea și apărarea cetățenilor noștri”, afirmă Nicușor Dan.

Unul dintre aceste formate este Coaliția de voință pentru Ucraina, constituită cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanții politice și juridice pentru Ucraina.

Potrivit șefului statului, aceste garanții ar contribui la pacea și stabilitatea întregii regiuni.

Comandamentul operațional a fost activat în 2025

Pentru implementarea deciziilor politice în domeniul militar, în anul 2025 a fost activat Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei.

Nicușor Dan insistă că participarea României la această structură trebuie diferențiată clar de o eventuală participare directă la luptele din Ucraina.

Astfel, potrivit precizărilor președintelui, militarii români care ar participa la comandament ar avea roluri de planificare, comandă și control, nu roluri de luptă pe front.

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