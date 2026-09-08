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Nicușor Dan, reacție după rezultatele PISA 2025: Un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm

Președintele României, Nicușor Dan, spune că rezultatele PISA 2025 sunt un semnal de alarmă pentru sistemul de educație. Șeful statului cere măsuri pentru reducerea inegalităților dintre elevi.
Nicușor Dan, reacție după rezultatele PISA 2025: Un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm
Administrația Prezidențială
Maria Nițu
08 sept. 2026, 18:43, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, după publicarea rezultatelor studiului PISA 2025, că datele reprezintă „un semnal de alarmă major” pentru sistemul de educație, cerând măsuri pentru reducerea inegalităților dintre școli și dintre elevii proveniți din medii socio-economice diferite.

Șeful statului a declarat, conform Administrației Prezidențiale, că România trebuie să investească „mai mult, mai consecvent și mai inteligent” în educație.

Rezultatele PISA 2025 arată că elevii români au obținut, în medie, 425 de puncte la Științe, 419 la Matematică, 413 la Lectură și 442 la Rezolvarea computațională a problemelor. Toate aceste rezultate sunt sub media țărilor membre OCDE. La evaluarea din 2025 au participat 7.725 de elevi români de 15 ani din 322 de școli.

„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra diferențelor dintre școli, mai ales „în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite”.

Potrivit președintelui, „una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este tocmai faptul că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață”.

„Aceasta este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent”, a spus Nicușor Dan.

Președintele consideră că „rezultatele PISA 2025 trebuie să fie argument pentru acțiune și colaborare, nu un motiv de resemnare sau dezbinare”.

„Ne aflăm în fața unui moment de luciditate care trebuie să devină rapid un punct de pornire către identificarea rapidă a cauzelor profunde care au condus la aceste rezultate și, mai ales, a măsurilor care pot fi implementate rapid pentru a le corecta”, a declarat președintele.

„Avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați, școli care performează în condiții dificile și specialiști care știu unde și ce trebuie schimbat. Nu ne lipsesc resursele umane, expertiza și capacitatea necesare pentru a construi un sistem educațional mai performant și mai echitabil. Ne lipsește însă consecvența de a transforma toate aceste insule de performanță într-un sistem național, funcțional pentru toți copiii”, a afirmat șeful statului.

În ceea ce privește soluțiile, șeful statului a enumerat mai multe direcții pe care ar trebui să se concentreze politicile publice.

„Sunt, așadar, necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, implementarea la nivel național a unui sistem de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului școlar, consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe, utilizarea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale, precum și asigurarea unor condiții de învățare de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin”, a spus președintele.

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