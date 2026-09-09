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Cât de sigură este infrastructura cibernetică a statului, după atacul de la ANCPI. Concluziile Parlamentului

Comisiile pentru IT ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit miercuri pentru a trage concluzii în urma atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru, care a pus în pericol datele a zeci de mii de cetățeni.
Cât de sigură este infrastructura cibernetică a statului, după atacul de la ANCPI. Concluziile Parlamentului
Coralia Frigea
09 sept. 2026, 18:20, Politic
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Comisiile pentru tehnologia informației, ale Senatului și Camerei Deputaților, s-au reunit în ședință miercuri, 9 septembrie, pentru a delibera concluzii despre securitatea cibernetică a statului român, după atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru.

„Instituțiile publice din România nu sunt protejate, deși sunt cheltuite sume uriașe pentru mentenanță și securitate cibernetică, astfel că peste o sută de instituții se pot afla oricând în situația Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a cărei activitate a fost blocată timp de aproape o lună în urma unui atac cibernetic”, a transmis USR, într-un comunicat de presă.

Au fost chemați la audierile din Parlament reprezentanții instituțiilor care au colaborat pentru soluționarea acestui atac:

  • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
  • Directoratul Național de Securitate Cibernetică;
  • Serviciul de Telecomunicații Speciale;
  • Serviciul Român de Informații – Centrul Naţional Cyberint;
  • Autoritatea pentru Digitalizarea României;
  • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Concluziile aleșilor, după audieri

Președinții comisiilor pentru tehnologia informației, atât din Camera Deputaților, cât și de la Senat, critică Agenția Națională de Cadastru și spun că ar fi știut de posibilitatea unui atac cibernetic. Ambii lideri vin din partea USR, partidul care a convocat, de altfel, aceste audieri.

„Concluzia audierii este dureros de simplă: atacul asupra ANCPI nu a fost o fatalitate, ci un eșec anunțat. Instituția fusese avertizată asupra vulnerabilităților, soluțiile erau cunoscute, dar măsurile necesare nu au fost puse în practică la timp”, a concluzionat Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială de la Senat.

Parlamentarii USR mai avertizează și despre posibilitatea unui nou atac cibernetic la alte instituții ale statului, despre care spun că au o infrastructură fragilă tehnologic.

Reprezentanții ANCPI spun că problemele la aplicația E-Terra continuă, iar prognozele redeschiderii acesteia nu sunt favorabile: „cel mai optimist termen avansat de reprezentanții ANCPI este săptămâna viitoare”, spun reprezentanții USR din comisie.

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