Lactatele românești, mai aproape de piața din China. România pregătește exporturile către Beijing și Shanghai

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a avut o întâlnire de lucru cu atașații economici desemnați pentru Beijing și Shanghai, la care a participat și conducerea Asociației Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL).

Discuțiile au vizat aplicarea protocoalelor sanitar-veterinare semnate în luna martie, care stabilesc cadrul pentru exportul de lapte și produse lactate românești în China.

Potrivit ANSVSA, instituția va avea responsabilitatea de a evalua unitățile de procesare, de a emite certificatele de export și de a verifica respectarea cerințelor sanitare și veterinare impuse de partea chineză.

Asociația Patronală Română din Industria Laptelui va centraliza interesele procesatorilor și va sprijini operatorii în pregătirea documentației și respectarea cerințelor tehnice.

Autoritățile urmăresc astfel să creeze o legătură directă între procesatorii români care îndeplinesc condițiile necesare și reprezentanții economici ai României din China.

„Aplicarea acordului bilateral semnat în luna martie necesită o coordonare tehnică riguroasă pentru accelerarea și simplificarea procedurilor și a formalităților, în scopul facilitării legăturilor comerciale directe”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Acesta a afirmat că ANSVSA urmărește dezvoltarea și diversificarea exporturilor românești și că instituția va asigura respectarea standardelor de siguranță alimentară.