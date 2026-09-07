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România încearcă să deblocheze exporturile de ovine și caprine. Planul pregătit pentru Bruxelles

România face demersuri la Bruxelles pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine, restricționate după apariția focarelor de pestă a micilor rumegătoare și de variolă ovină și caprină. Autoritățile au pregătit un plan de acțiune care urmează să fie prezentat oficial Comisiei Europene pentru aprobare.
România încearcă să deblocheze exporturile de ovine și caprine. Planul pregătit pentru Bruxelles
Tanczos Barna. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Maria Miron
07 sept. 2026, 11:48, Știrile zilei
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Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, s-au întâlnit vineri, la Bruxelles, cu Francisco Reviriego Gordejo, șeful Unității „Sănătatea animală” din cadrul Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a Comisiei Europene, a anunțat luni Ministerul Agriculturii.

Discuțiile au vizat condițiile și etapele care trebuie parcurse pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine din România.

Discuții pentru reluarea exporturilor

În cadrul întâlnirii a fost analizat planul de acțiune elaborat de ANSVSA și au fost clarificate ultimele aspecte înainte ca documentul să fie susținut oficial pentru aprobare.

Comisia Europeană a introdus restricții asupra transportului și exportului de ovine și caprine după apariția focarelor de pestă a micilor rumegătoare și de variolă ovină și caprină.

Potrivit Ministerului Agriculturii, de la introducerea restricțiilor, autoritățile au purtat consultări cu fermierii, organizațiile din sector, ANSVSA și reprezentanții Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții care să permită reluarea exporturilor.

Semnale pozitive după discuțiile de la Bruxelles

„Au fost identificate perspective concrete pentru deblocarea exporturilor. S-a discutat planul de acțiune pe termen scurt și mediu prezentat de ANSVSA și au fost stabilite ultimele detalii înainte de susținerea oficială a acestuia în vederea aprobării”, a declarat Tánczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii a precizat că discuțiile tehnice de la Bruxelles au urmărit definitivarea planului și identificarea soluțiilor care să permită reluarea exporturilor de ovine și caprine.

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