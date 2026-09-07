Program național de pregătire pentru salvarea aeriană, derulat de Salvamont

„În următorii trei ani, programul va cuprinde câte patru sesiuni de pregătire în fiecare an, oferind astfel posibilitatea unui număr cât mai mare de salvatori montani și membri ai echipajelor aeromedicale să își dezvolte și să își perfecționeze competențele necesare intervențiilor cu elicopterul”, potrivit publicat pe Facebook de Dispeceratul Național Salvamont.

Programul este derulat de DSU și Inspectoratul General de Aviație, cu sprijinul și expertiza unor lectori din cadrul l REGA – Swiss Air-Rescue, una dintre cele mai prestigioase organizații europene în domeniul salvării aeriene, potrivit sursei citate.

Participarea în cadrul programului a fost stabilită după o analiză la nivel național, dar și consultări în cadrul Salvamont, în cadrul căreia s-a luat în considerare numărul de salvatori montani capabili specializați în operațiunile cu elicopterul, dar și specificul zonelor montane și al intervențiilor din ultimii ani.

Pregătire pentru intervenții mai rapide și mai coordonate

„Experiența acumulată până în prezent a demonstrat fără echivoc valoarea acestei pregătiri. Un salvator bine pregătit pentru intervenția aero înseamnă intervenții mai rapide, proceduri mai sigure, o mai bună coordonare cu echipajul aeromedical și, în final, șanse mai mari pentru persoanele aflate în dificultate în zonele montane”, transmite Salvamont.

Programul de pregătire a fost reluat după 5 ani de pauză.

În ultimii 3 ani, salvatorii montani au realizat 463 de misiuni salvare montană cu elicopterul. Astfel, suportul aerian a devenit important în misiuni, iar cei implicați au nevoie să țină pasul pentru că intervențiile sunt complexe.

„Prin acest program sunt făcuți pași importanți pentru consolidarea unui sistem integrat de salvare montană aero, în care experiența salvatorilor montani se îmbină cu expertiza echipajelor aeromedicale și cu capacitatea operațională a elicopterelor SMURD”, tramsite Salvamont.

Scopul programului este creșterea capacității de răspuns în misiunile complexe, dar și o mai bună cooperare între DSU și Inspectoratul General de Aviație, dar și structurile Salvamont din toată țara, precum și partenerii internaționali din cadrul REGA.