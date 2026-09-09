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Patru firme din Ilfov vindeau în supermarketuri ardei din import pe post de ardei românești

În urma controalelor realizate de inspectorii ANSVSA, s-a descoperit faptul că patru firme din Ilfov vindeau în supermarketuri ardei Kapia din import drept ardei Kapia românești. Peste 15 tone de legume au fost retrase și au fost aplicate amenzi de 24.000 de lei.
Patru firme din Ilfov vindeau în supermarketuri ardei din import pe post de ardei românești
Sursa foto: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ioana Târziu
09 sept. 2026, 17:39, Social
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Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin intermediul DSVSA Ilfov, au desfășurat o acțiune de control mixt, ce a vizat patru societăți comerciale cu profil logistic din județul Ilfov.

Operatorii economici verificați desfășurau activități de recepție, depozitare și livrare către marile platforme comerciale a legumelor promovate ca fiind de origine România.

Amenzi în valoare de 24.000 de lei

Astfel, au fost descoperite abateri grave, iar inspectorii au aplicat două amenzi contravenționale în valoare totală de 24.000 de lei. De asemenea, au dispus interzicerea activității pentru o societate comercială care opera un depozit frigorific și o unitate de ambalare.

Totodată, au fost prelevate probe de laborator pentru determinarea prezenței reziduurilor de pesticide.

Pentru protejarea sănătății consumatorilor și combaterea fraudelor comerciale, ANSVSA a retras definitiv din circuitul comercial o cantitate totală de 15.364 kg de produse neconforme.

Ce nereguli au găsit inspectorii

  • Substituirea originii produselor: Identificarea unui lot de ardei Kapia roșu etichetat în mod fals ca având origine România, deși provenea în realitate din Uzbekistan;
  • Absența elementelor de identificare: Restul stocurilor de legume nu dețineau niciun element de identificare, fapt ce a făcut imposibilă demonstrarea trasabilității acestora;
  • Igiena necorespunzătoare a spațiilor destinate depozitării alimentelor.

Legumele retrase de pe piață și dirijate spre distrugere sau confiscare includ următoarele sortimente: ardei Kapia roșu (lotul cu origine substituită), roșii, roșii prunișoară, ardei gras, castraveți cornichon și varză albă.

„Nu tolerăm nicio formă de fraudă alimentară și nicio tentativă de inducere în eroare a consumatorilor prin falsificarea originii produselor. Retragerea acestor cantități mari de legume și oprirea activității depozitului logistic reprezintă un semnal ferm: siguranța alimentară și respectarea trasabilității sunt priorități absolute zero. Inspectorii noștri vor rămâne intransigenți pe întreg lanțul de distribuție”, a transmis directorul ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

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