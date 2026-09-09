Incendiu violent de vegetație uscată în județul Dolj. Focul s-a extins la o casă și o anexă

Pompierii din județul Dolj intervin în comuna Malu Mare, cu patru autospeciale de lucru cu apă și spumă, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit miercuri după amiază pe o suprafață cu vegetație uscată, care s-a propagat la o casă de locuit și la o anexă gospodărească.



Potrivit ISU Dolj, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu violență la vegetația uscată, precum și la casa de locuit și anexa gospodărească.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului și pentru limitarea extinderii acestuia.

Până în acest moment, nu sunt raportate victime.