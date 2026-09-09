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Incendiu violent de vegetație uscată în județul Dolj. Focul s-a extins la o casă și o anexă

Pompierii intervin în comuna Malu Mare din județul Dolj pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată care s-a extins la o locuință și o anexă gospodărească. Până în acest moment, nu sunt raportate victime.
Incendiu violent de vegetație uscată în județul Dolj. Focul s-a extins la o casă și o anexă
Foto: ISU Dolj
Laurentiu Marinov
09 sept. 2026, 17:31, Social
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Pompierii din județul Dolj intervin în comuna Malu Mare, cu patru autospeciale de lucru cu apă și spumă, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit miercuri după amiază pe o suprafață cu vegetație uscată, care s-a propagat la o casă de locuit și la o anexă gospodărească.


Potrivit ISU Dolj, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu violență la vegetația uscată, precum și la casa de locuit și anexa gospodărească.
Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului și pentru limitarea extinderii acestuia.

Până în acest moment, nu sunt raportate victime.

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