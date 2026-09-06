Clădirea de 5 milioane de euro de care nu se atinge nimeni. Ce se află în cea mai scumpă proprietate din Balcani

Cea mai scumpă casă abandonată din Balcani

Cea mai scumpă casă abandonată din Balcani este o fostă proprietate de lux care valorează nu mai puțin de 5 milioane de euro, iar detaliile din interior sunt de-a dreptul șocante, potrivit Blic.

Deși nu se știe cui i-a aparținut casa și nici nu a fost dezvăluită locația ei exactă, descrierile permit o privire în aproape fiecare colț al acesteia. Ceea ce a fost cândva evident un domeniu luxos este astăzi acoperit de gunoaie, dezordine și urme de degradare, dar, cu toate acestea, se pot vedea încă detaliile luxului pe care casa îl emana cândva.

Atenția este atrasă în mod special de livingul uriaș în care erau plantate cândva plante ornamentale mari. Spațiul este uimitor și, chiar și în starea de neglijare de astăzi, este greu să nu observi cât de opulent a fost întregul proiect.

Casa are atât o piscină exterioară, cât și una interioară, mai multe jacuzzi-uri, precum și două saune. Pe proprietate se află, de asemenea, propriul teren de baschet, dar și o podgorie, ceea ce arată și mai mult ce standard de viață a fost conceput cândva pe această moșie.

Abandonată în urmă cu aproximativ 15 ani

Conform estimărilor, casa a fost abandonată în urmă cu aproximativ 15 ani. În acest timp, aproape tot ce avea o valoare mai mare a fost furat. Urmele sunt vizibile la fiecare pas, iar starea podelelor din care a fost smulsă marmura este deosebit de grăitoare.

Sub marmură se află un alt detaliu care arată cât de avansat era obiectivul pentru vremea sa: încălzirea în pardoseală. Aceasta se extinde chiar și pe terasele exterioare.

Panourile solare sunt, de asemenea, neobișnuite pentru standardele de atunci, fiind amplasate în fața casei. Având în vedere că obiectivul a fost presupus abandonat cu mai bine de un deceniu în urmă, este o tehnologie care era mult mai puțin comună decât este astăzi.

Evaluată la 5 milioane de euro

În ciuda anilor de degradare și a faptului că obiectele de valoare au dispărut în mare parte, în casă a rămas suficient pentru a se putea ghici ce fel de lux oferea cândva. Piscinele, saunele, jacuzzi-urile, livingul mare, terenul de baschet, podgoria și sistemele avansate de încălzire sunt doar o parte din dotările acestei proprietăți.

Se estimează că terenul, împreună cu clădirea, ocupă aproximativ 3.000 de metri pătrați, în timp ce valoarea sa este estimată la uimitoarea sumă de cinci milioane de euro.

Cel mai mare mister rămâne însă trecutul ei. Nu se știe cine a construit o casă atât de luxoasă, cine a locuit în ea și nici de ce a fost abandonată în urmă cu aproximativ 15 ani.