A câștigat 115 milioane de lire și a donat aproximativ jumătate. Dolly Parton a fost una dintre inspirațiile sale

Fosta asistentă socială și profesoară spune că, odată ce familia sa are tot ce îi trebuie, nu vede rostul acumulării banilor doar pentru a deveni și mai bogată, potrivit publicației The Independent.

Frances și Paddy Connolly au câștigat jackpotul National Lottery în 2019. Ulterior, femeia a înființat un fond caritabil prin care sprijină diferite proiecte și comunități.

A donat aproximativ jumătate din 115 milioane de lire

Ajunsă la 60 de ani, Frances Connolly spune că generozitatea nu a apărut odată cu milioanele. Crescută în Irlanda de Nord, ea obișnuia să-i ajute pe ceilalți încă din tinerețe.

O sursă de inspirație a fost Dolly Parton, artista preferată a tatălui său, pe care Connolly o admiră pentru activitatea filantropică.

Femeia spune că definiția unui trai „suficient” diferă de la persoană la persoană, dar consideră firesc ca oamenii să împartă atunci când au mai mult decât le este necesar. Pentru ea, prioritatea a fost ca cele trei fiice ale familiei să aibă siguranță financiară și o viață confortabilă.

Câștigul nu înseamnă însă că familia trăiește auster. Paddy continuă să conducă afaceri în industria materialelor plastice, cei doi locuiesc într-o casă mare în Teesside și își permit vacanțe. În același timp, continuă să cumpere și obiecte la mâna a doua, printre exemplele oferite fiind un ceas Cartier și un Aston Martin.

„Avem o viață minunată”, spune Connolly, explicând că, în esență, viața lor a rămas aceeași, doar că este trăită „mai mare”.

60 de mile pentru aniversarea de 60 de ani

Pentru aniversarea sa, șapte sportivi care au beneficiat de sprijinul acordat tinerelor talente participă la o provocare caritabilă intitulată „60 for 60”. Echipa urmează să alerge, să înoate sau să pedaleze în total 60 de mile, iar seria de evenimente se încheie cu participarea unei echipe la Great North Run.

Banii sunt strânși pentru PFC Trust, organizația familiei Connolly din nord-estul Angliei.

Prin intermediul fundației au fost cumpărate rulote pentru perioade de odihnă destinate tinerilor care îngrijesc alte persoane, au fost finanțate proiecte împotriva singurătății și inițiative digitale pentru vârstnici, au fost distribuite alimente în situații de urgență, iar cluburile sportive au primit defibrilatoare.

Connolly recunoaște că nici măcar averea sa nu poate rezolva problema sărăciei și insistă asupra rolului comunității. Aproximativ 50 de voluntari ajută numai la balul organizat de fundație, iar alte sute de persoane se implică în diferite activități.

Mesajul său, la șapte ani după câștigarea jackpotului, este că oamenii sunt dispuși să ajute dacă li se oferă ocazia: averea poate schimba viața celui care o câștigă, dar poate fi folosită și pentru a schimba viețile altora.