5 septembrie, ziua în care lumea celebrează puterea de a-i ajuta pe ceilalți

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a desemnat ziua de 5 septembrie drept Ziua Internațională a Carității prin Rezoluția 67/105, adoptată la 17 decembrie 2012. Statele membre, organizațiile internaționale, societatea civilă și cetățenii sunt încurajați să marcheze această zi prin acțiuni caritabile, dar și prin activități educative și de conștientizare.

Caritatea nu se reduce la ajutorul financiar, transmite ONU. Alături de voluntariat și filantropie, aceasta poate contribui la crearea unor legături sociale, la diminuarea efectelor crizelor umanitare și la sprijinirea serviciilor din domenii precum sănătatea, educația, locuințele și protecția copilului.

Acțiunile caritabile pot avea, de asemenea, un rol important în promovarea culturii, științei și sportului, în protejarea patrimoniului cultural și natural și în apărarea drepturilor persoanelor marginalizate și defavorizate.

De asemenea, caritatea îi apropie pe oameni din culturi, religii și societăți diferite și contribuie la solidaritate și la o mai bună înțelegere între ei, reamintește ONU.

În memoria Maicii Tereza

Data aleasă de ONU are o semnificație aparte. La 5 septembrie 1997 a murit, la Calcutta, Maica Tereza, călugăriță catolică, a cărei viață a fost dedicată în mare parte îngrijirii celor săraci, bolnavi și abandonați. Avea 87 de ani.

Născută la 26 august 1910 sub numele Agnes Gonxha Bojaxhiu, la Üsküp, actualul Skopje din Macedonia de Nord, Maica Tereza a plecat la 18 ani în Irlanda pentru a se alătura Surorilor de Loreto, un ordin religios catolic dedicat în special educației. După numai câteva săptămâni a ajuns în India, unde a lucrat inițial ca profesoară.

O viață dedicată „celor mai săraci dintre săraci”

În 1946 a trăit ceea ce avea să descrie drept o „chemare în interiorul chemării”: decizia de a părăsi mănăstirea și de a-și dedica viața îngrijirii bolnavilor și oamenilor săraci.

Patru ani mai târziu, a primit permisiunea Vaticanului pentru înființarea Misionarelor Carității (Missionaries of Charity), ordin religios dedicat celor pe care îi numea „cei mai săraci dintre săraci”. Activitatea organizației s-a extins ulterior de la Calcutta în numeroase alte regiuni ale lumii. Au fost create centre pentru copii orfani, bolnavi, persoane fără adăpost și oameni aflați în ultimele stadii ale unor boli.

La moartea Maicii Tereza, organizația număra peste 4.000 de călugărițe, sprijinite de sute de mii de voluntari, care activau în sute de centre din întreaga lume.

Premiul Nobel pentru Pace

În 1979, Maica Tereza a primit Premiul Nobel pentru Pace. Comitetul Nobel norvegian și-a motivat alegerea prin activitatea desfășurată de aceasta pentru ajutorarea „umanității aflate în suferință” și, în mod special, prin munca în sprijinul copiilor și refugiaților.

Dincolo de amploarea muncii sale, în centrul acesteia a stat respectul pentru demnitatea fiecărui om aflat în suferință, a transmis la acea vreme Comitetul Nobel.

Maica Tereza, declarată sfântă în 2016

Maica Tereza a continuat să lucreze pentru oamenii săraci, bolnavi, orfani și muribunzi timp de peste patru decenii, în paralel cu extinderea Misionarelor Carității în afara Indiei.

Nouăsprezece ani după moartea sa, la 4 septembrie 2016, Maica Tereza a fost canonizată de Papa Francisc.

Alegând ziua de 5 septembrie drept Ziua Internațională a Carității, ONU a transformat moștenirea Maicii Tereza într-un îndemn la solidaritate, generozitate și grijă față de cei care au nevoie de ajutor.