Cu toții aruncăm cea mai sănătoasă parte a unei banane, deși este o adevărată comoară pentru sănătate

Nu este vorba despre coajă, nici despre faimosul vârf de banană despre care s-a crezut în mod eronat că este dăunător timp de ani de zile.

Conform Blic, fibrele albe pe care le îndepărtăm meticulos și le aruncăm la gunoi înainte de a mușca din fruct sunt în realitate benefice pentru sănătate.

Un element esențial pentru creșterea bananelor

În botanică, aceste fire se numesc floem. Rolul lor principal în timpul creșterii pomilor fructiferi este transportul apei, mineralelor și nutrienților în întregul fruct. Fără ele, banana nu s-ar putea dezvolta sau coace corespunzător.

Deși mulți oameni sunt deranjați de textura lor, aceste fâșii conțin o concentrație extrem de mare de fibre, vitamine și minerale.

Ce beneficii au

Includerea acestor fibre în dieta zilnică aduce multiple beneficii pentru sănătatea întregului organism: