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Cu toții aruncăm cea mai sănătoasă parte a unei banane, deși este o adevărată comoară pentru sănătate

Bananele sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai preferate alimente din dieta noastră. Totuși, atunci când curățăm acest fruct, aproape toți facem automat aceeași greșeală.
Cu toții aruncăm cea mai sănătoasă parte a unei banane, deși este o adevărată comoară pentru sănătate
Sursa foto; Pixabay
Ioana Târziu
05 sept. 2026, 05:51, Life-Inedit
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Nu este vorba despre coajă, nici despre faimosul vârf de banană despre care s-a crezut în mod eronat că este dăunător timp de ani de zile.

Conform Blic, fibrele albe pe care le îndepărtăm meticulos și le aruncăm la gunoi înainte de a mușca din fruct sunt în realitate benefice pentru sănătate.

Un element esențial pentru creșterea bananelor

În botanică, aceste fire se numesc floem. Rolul lor principal în timpul creșterii pomilor fructiferi este transportul apei, mineralelor și nutrienților în întregul fruct. Fără ele, banana nu s-ar putea dezvolta sau coace corespunzător.

Deși mulți oameni sunt deranjați de textura lor, aceste fâșii conțin o concentrație extrem de mare de fibre, vitamine și minerale.

Ce beneficii au

Includerea acestor fibre în dieta zilnică aduce multiple beneficii pentru sănătatea întregului organism:

  • Sunt bogate în vitamine și minerale: Firele sunt pline de potasiu, magneziu și vitamina B6, esențiale pentru inimă, sistemul nervos și menținerea energiei;
  • Sunt un gardian al tractului digestiv: Conținutul ridicat de fibre promovează o digestie corectă și ajută la funcționarea și sănătatea intestinelor;
  • Ajută la reglarea colesterolului și a zahărului: Consumul regulat al acestei fibre ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge și la reducerea colesterolului.

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