Motivul pentru care pisica ta doarme cu tine în pat. Nu e pentru confort

Te-ai întrebat vreodată de ce doarme pisica ta în patul tău? Ai crede că este pur și simplu din cauza oboselii sau a confortului dar, potrivit experților, nu este cazul.

Proprietarul unei pisici a spus că, „în sălbăticie, somnul este cel mai periculos moment din viața oricărui animal”.

„Așadar, atunci când pisica îți alege patul în fiecare noapte, nu este doar un obicei. Este o decizie”, a continuat acesta, conform Mirror.

El a subliniat că pisicile dorm profund doar lângă cineva în care au încredere deplină.

Mai mult, „în timp ce dormi, pisica ta rămâne parțial în alertă, ascultând sunetele și privind ușa”, a adăugat proprietarul.

„Nu doar doarme lângă tine, ci te veghează în fiecare noapte”, a spus el.

Dacă pisica ta doarme atingându-ți picioarele, pieptul sau e lipită de corp, acesta este „cel mai înalt nivel de încredere” pe care îl poate oferi.

„Înseamnă că nu te mai văd ca pe un proprietar”, a spus el. „Te văd ca pe un membru al familiei”.