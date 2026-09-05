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Motivul pentru care pisica ta doarme cu tine în pat. Nu e pentru confort

Mulți proprietari de pisici cred că animalul lor de companie alege să doarmă în patul lor pur și simplu pentru confort sau pentru că este foarte obosit, dar, potrivit experților, există un cu totul alt motiv.
Motivul pentru care pisica ta doarme cu tine în pat. Nu e pentru confort
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
05 sept. 2026, 03:37, Life-Inedit
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Te-ai întrebat vreodată de ce doarme pisica ta în patul tău? Ai crede că este pur și simplu din cauza oboselii sau a confortului dar, potrivit experților, nu este cazul.

Proprietarul unei pisici a spus că, „în sălbăticie, somnul este cel mai periculos moment din viața oricărui animal”.

„Așadar, atunci când pisica îți alege patul în fiecare noapte, nu este doar un obicei. Este o decizie”, a continuat acesta, conform Mirror.

El a subliniat că pisicile dorm profund doar lângă cineva în care au încredere deplină.

Mai mult, „în timp ce dormi, pisica ta rămâne parțial în alertă, ascultând sunetele și privind ușa”, a adăugat proprietarul.

„Nu doar doarme lângă tine, ci te veghează în fiecare noapte”, a spus el.

Dacă pisica ta doarme atingându-ți picioarele, pieptul sau e lipită de corp, acesta este „cel mai înalt nivel de încredere” pe care îl poate oferi.

„Înseamnă că nu te mai văd ca pe un proprietar”, a spus el. „Te văd ca pe un membru al familiei”.

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