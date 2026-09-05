Un obiect pe care îl porți cu tine zilnic e în realitate un magnet de bacterii. Cum să îl speli corect

Sticlele și canistrele de apă reutilizabile au devenit o parte indispensabilă a vieții noastre de zi cu zi.

Sticlele reutilizabile reprezintă obiecte extrem de practice și ecologice, care te ajută să economisești bani.

Dacă nu sunt spălate corect, sticlele pot aduna bacterii

Totuși, potrivit Blic, dacă nu sunt întreținute corespunzător, aceste sticle devin un mediu propice pentru bacterii și microorganisme periculoase.

De fiecare dată când iei o înghițitură, sticla intră în contact direct cu gura, mâinile și mediul exterior. Umiditatea și temperatura camerei creează un mediu ideal pentru multiplicarea rapidă a bacteriilor.

Experții spun că sticla de apă trebuie spălată după fiecare utilizare, adică cel puțin o dată pe zi dacă o folosești zilnic.

Cum să-ți menții sticla de apă curată