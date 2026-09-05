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Un obiect pe care îl porți cu tine zilnic e în realitate un magnet de bacterii. Cum să îl speli corect

Dacă nu este întreținut corespunzător, un anumit obiect poate deveni rapid un mediu propice pentru bacterii și pot dăuna sănătății. Cum poți să îl speli corect.
Un obiect pe care îl porți cu tine zilnic e în realitate un magnet de bacterii. Cum să îl speli corect
sursa foto: pixabay, imagine cu caracter ilustrativ
Ioana Târziu
05 sept. 2026, 03:17, Life-Inedit
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Sticlele și canistrele de apă reutilizabile au devenit o parte indispensabilă a vieții noastre de zi cu zi.

Sticlele reutilizabile reprezintă obiecte extrem de practice și ecologice, care te ajută să economisești bani.

Dacă nu sunt spălate corect, sticlele pot aduna bacterii

Totuși, potrivit Blic, dacă nu sunt întreținute corespunzător, aceste sticle devin un mediu propice pentru bacterii și microorganisme periculoase.

De fiecare dată când iei o înghițitură, sticla intră în contact direct cu gura, mâinile și mediul exterior. Umiditatea și temperatura camerei creează un mediu ideal pentru multiplicarea rapidă a bacteriilor.

Experții spun că sticla de apă trebuie spălată după fiecare utilizare, adică cel puțin o dată pe zi dacă o folosești zilnic.

Cum să-ți menții sticla de apă curată

  1. Clătiți imediat: Imediat ce ați terminat de utilizat, clătiți sticla cu apă caldă.
  2. Înmuiați piesele mici: Într-un bol cu ​​apă caldă și puțin detergent, înmuiați capacul, muștiucul și garniturile de cauciuc. Aceste piese înguste adună cel mai des murdărie.
  3. Folosește o perie: Spală interiorul sticlei cu detergent cu ajutorul unei perii speciale pentru sticle.
  4. Curățați paiul: Dacă sticla de apă are un pai, asigurați-vă că îl curățați cu o perie mică, special concepută, și cu detergent de vase.
  5. Clătiți bine: Clătiți bine toate piesele cu apă curentă curată, astfel încât să nu rămână urme de apă cu săpun.
  6. Uscați la aer: Lăsați toate piesele dezasamblate pentru a se usca complet. Nu închideți niciodată o sticlă umedă sau udă. Închiderea unei sticle este un mediu propice pentru apariția mucegaiului, potrivit sursei citate.

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