Vrei să scapi de molii? O simplă schimbare a becurilor te poate scăpa de aceste insecte

Pe lângă pașii evidenți, cum ar fi închiderea ferestrelor și a ușilor noaptea, există și alte modalități prin care poți ține moliile la distanță.

Este bine cunoscut faptul că moliile sunt atrase de lumină, așa că lăsarea unei lumini aprinse și a unei ferestre deschise va atrage probabil insecta înăuntru. Dar, pentru cei care doresc să împiedice moliile să se plimbe în jurul luminilor și să le invadeze casa, ceva la fel de simplu ca schimbarea unui bec poate face o diferență enormă, notează Mirror.

Moliile sunt de obicei cele mai active primăvara și vara, din aprilie până în august. Există de obicei un al doilea val al acestora la sfârșitul verii și începutul toamnei. Acesta ține din august până în septembrie.

Moliile, sensibile la un anumit tip de lumină

Majoritatea insectelor nocturne, inclusiv moliile, sunt foarte sensibile la lumina albastră și ultravioletă (UV).

Ele folosesc aceste lungimi de undă scurte pentru a se deplasa noaptea. Din acest motiv, se confundă și se învârt în spirală în jurul becurilor luminoase.

Becurile LED de un alb rece sau „lumină de zi”, care au o temperatură Kelvin ridicată, de obicei 5000K sau mai mult, emit o lumină albastră puternică. Pentru o molie, aceste becuri acționează ca un far luminos, atrăgând-o direct spre ferestre și uși.

O soluție poate fi la fel de simplă ca schimbarea becurilor la alb cald. Becurile LED cu o lumină albă caldă, în jur de 2700K până la 3000K, emit lungimi de undă mai mari. Ele apar galbene sau portocalii, potrivit aceleiași surse.

Experții spun că moliile au dificultăți în a vedea aceste culori mai calde, ceea ce face ca locuința ta să fie practic invizibilă pentru ele.

Poți reduce apariția insectelor cu până la 60%

Studiile arată că această schimbare ar putea reduce vizitele insectelor în casa ta cu până la 60%. În plus, LED-urile moderne cu o lumină albă caldă sunt extrem de eficiente energetic. Mai mult, nu emit aproape deloc căldură sau lumină UV. Astfel, oferă dăunătorilor și mai puține motive să viziteze locuința.

Cu toate acestea, moliile de haine și moliile de cămară nu sunt atrase de lumină. Înlocuirea becurilor nu va schimba cu nimic o problemă interioară existentă cu acești dăunători specifici, mai menționează sursa.