Superiahtul autoarei „Harry Potter”, acostat în Los Angeles cu numele ascuns. Misterul n-a rezistat prea mult

Iahtul se află de duminică în Marina del Rey, în zona Los Angeles. La scurt timp după sosire, numele navei a fost acoperit, însă ambarcațiunea a fost recunoscută drept Samsara, superiahtul lui J.K. Rowling, autoarea celebrei serii de cărți „Harry Potter”.

Unul dintre cei care cunoșteau identitatea proprietarei, citat de Fox News, a descris situația drept „cel mai prost păstrat secret din port”.

Ambarcațiunea a atras atenția inclusiv pe rețelele sociale, unde mai mulți utilizatori au recunoscut-o. J.K. Rowling nu a fost însă văzută în public în zona portului.

Cât de neobișnuit este ca numele unui iaht să fie ascuns

Fotografiile realizate în Marina del Rey arată numele navei acoperit. Potrivit informațiilor citate de presa americană, măsura ar fi fost luată pentru a descuraja eventuali protestatari care se opun pozițiilor exprimate de Rowling în ultimii ani privind persoanele transgender.

Scriitoarea a susținut în repetate rânduri că sexul biologic este o realitate care nu poate fi ignorată, exprimându-și îngrijorarea față de efectele pe care politicile privind identitatea de gen le-ar putea avea asupra drepturilor și spațiilor destinate femeilor. Declarațiile sale au provocat controverse și critici din partea unor organizații și activiști pentru drepturile comunității trans.

Ascunderea numelui unui superiaht este însă neobișnuită. Brokerul de superiahturi Chris Cecil-Wright a explicat că proprietarii unor astfel de nave recurg uneori la diferite metode pentru a-și proteja intimitatea. Una dintre practicile întâlnite este oprirea sistemului AIS (Automatic Identification System), astfel încât poziția navei să nu poată fi identificată imediat.

Acoperirea efectivă a numelui este, în schimb, „foarte rară”, a precizat specialistul. O asemenea măsură poate fi folosită în împrejurări speciale, când proprietarul dorește să facă nava mult mai greu de identificat.

Aproape 90 de metri lungime și cheltuieli de milioane de dolari

Samsara are aproximativ 88 de metri lungime, aproape cât un teren de fotbal. Iahtul poate găzdui 12 pasageri și are un echipaj de 26 de persoane.

Printre dotările sale se numără o piscină circulară, un cinematograf și un beach club. Nava a fost construită de șantierul naval olandez Oceanco și livrată în 2015, când purta numele Infinity.

Valoarea superiahtului este estimată la 150 de milioane de dolari, iar costurile anuale de operare pot ajunge la aproximativ 15 milioane de dolari.

Primul proprietar al navei a fost omul de afaceri american Eric Smidt, care a vândut-o ulterior miliardarului australian Brett Blundy. În 2023, iahtul a fost cumpărat de J.K. Rowling și redenumit Samsara, termen provenit din sanscrită și asociat cu ideea de „rătăcire” sau „peregrinare”.

J.K. Rowling, care era mamă singură și beneficia de ajutor social în perioada în care a fost publicat primul volum „Harry Potter”, a devenit între timp una dintre cele mai bogate scriitoare britanice. Averea sa este estimată la aproximativ 1,2 miliarde de dolari.