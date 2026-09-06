Caz inedit: Un bărbat a trăit nouă luni cu un rinichi de porc fără să aibă nevoie de dializă

Un rinichi de porc modificat genetic a permis unui bărbat de 66 de ani, care suferea de insuficiență renală, să nu mai aibă nevoie de dializă timp de nouă luni – o durată record – în cadrul unui transplant de tranziție, primul de acest gen, potrivit unui studiu publicat în revista The Lancet, citat de Euronews.

Noul studiu a relevat că transplanturile de rinichi de porc ar putea oferi o soluție pentru pacienții care se confruntă cu perioade lungi de așteptare pentru rinichi umani.

Bărbatul de 66 de ani, pacientul din cadrul studiului, suferea de insuficiență renală cauzată de diabetul de tip 2 și care fusese supus hemodializei timp de 2 ani.

Bărbatul a primit rinichiul de porc în ianuarie 2025, după ce nu a găsit un donator în viață, iar timpul pe lista de așteptare estimat pentru un transplant renal de la un donator decedat era de peste 5 ani.

Rinichiul de porc, modificat la nivel genetic

Pentru ca rinichiul de porc să fie utilizabil a fost nevoie de 69 de modificări genomice menite să îmbunătățească compatibilitatea și siguranța. Organul animal și a asigurat cu succes funcția renală fără dializă timp de 271 de zile.

Potrivit cercetătorilor, organul transplantat a început să funcționeze imediat. La nouă luni după transplant, rinichiul a fost îndepărtat.

Bărbatul nu a prezentat niciun semn de anticorpi împotriva țesutului uman, ceea ce i-ar fi făcut aproape imposibilă acceptarea unui rinichi uman, și nici vreo infecție de origine animală.

După ce rinichiul de porc a început să-și piardă funcționalitatea, acesta a fost extras, iar pacientul a beneficiat cu succes de un transplant de rinichi uman de la un donator decedat, iar în același timp și-a menținut funcția stabilă a organului.

El a primit rinichiul uman mai devreme decât se aștepta, deoarece medicii au găsit un organ de la un donator cu cel mai înalt nivel posibil de compatibilitate tisulară.

Acest nivel de compatibilitate este, potrivit cercetătorilor, „neobișnuit și în mare măsură imprevizibil” și, în conformitate cu politicile standard de alocare a organelor, conferă o prioritate substanțială.

Xenotransplantul, o posibilă soluție pentru criza de organe?

Transplantul de organe de porc modificate genetic a fost propus ca soluție la criza de organe. Cu toate acestea, primul transplant de rinichi de porc la o persoană în viață, realizat în 2024, s-a încheiat după 52 de zile, când pacientul a decedat din cauza unor probleme cardiace fără legătură cu operația. Niciun studiu anterior nu a mai documentat supraviețuirea de peste două luni a unui xenotransplant, adică un organ transplantat între specii.

„Acest caz ilustrează atât potențialul, cât și provocările rămase în ceea ce privește xenotransplantul clinic de rinichi”, au scris autorii în cadrul studiului.

Potrivit cercetătorilor, aceste descoperiri sugerează că organele animale ar putea servi drept punte către transplanturile tradiționale pentru pacienții care se confruntă cu perioade lungi de așteptare pentru organe umane.

„Lipsa de organe este cea mai mare criză cu care ne confruntăm în prezent în domeniul transplantului”, a declarat autorul principal, Leonardo Riella, de la Mass General Brigham.

„Viziunea noastră este că xenotransplantul ar putea contribui la remedierea acestei lacune — inițial ca soluție temporară pentru a scuti pacienții de dializă în timp ce așteaptă un rinichi de la un donator uman și, eventual, pe măsură ce vom demonstra siguranța și durabilitatea pe termen lung, ca terapie definitivă în sine”, a continuat acesta.

Totuși, autorii avertizează că este vorba de un singur pacient, fără grup de comparație. De asemenea, rezultatul reflectă o selecție atentă a pacientului și o îngrijire intensivă de specialitate care s-ar putea să nu fie disponibilă în alte părți.