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Companiile americane își schimbă atitudinea față de China. Ce s-a schimbat după tensiunile comerciale dintre Washington și Beijing

Companiile americane care fac afaceri în China sunt mult mai optimiste decât în urmă cu un an. Schimbarea vine după o perioadă în care relațiile dintre Washington și Beijing au pus presiune puternică asupra mediului de afaceri.
Companiile americane își schimbă atitudinea față de China. Ce s-a schimbat după tensiunile comerciale dintre Washington și Beijing
Sursa foto: AI
Victor Dan Stephanovici
10 sept. 2026, 06:43, Economic
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Aproximativ 58% dintre companiile participante la un sondaj al Camerei Americane de Comerț din Shanghai spun acum că sunt optimiste în privința perspectivelor lor în China pentru următorii cinci ani, scrie Reuters. Procentul a crescut cu 17 puncte într-un singur an.

Profiturile au atins cel mai bun nivel din 2019

Schimbarea de sentiment are și o explicație financiară. 78% dintre cele 262 de companii chestionate au declarat că operațiunile lor din China au fost profitabile anul trecut. Este cea mai mare proporție înregistrată din 2019.

Și investițiile dau semne de revenire. 31% dintre companii intenționează să își majoreze investițiile în China în 2026, în timp ce doar 14% spun că le vor reduce.

Camera Americană de Comerț din Shanghai – logo. Sursa foto: amcham-shanghai.org

Ce a devenit principala problemă pentru firmele americane

Sondajul arată însă și o schimbare neașteptată. Tensiunile dintre SUA și China nu mai sunt principala preocupare a companiilor americane. Concurența internă din China a preluat primul loc, fiind indicată de 68% dintre respondenți drept cea mai importantă provocare.

În același timp, 55% consideră că mediul de reglementare din China este transparent, cu 7 puncte procentuale mai mult decât anul trecut.

Optimismul este legat și de apropierea dintre Washington și Beijing

Camera Americană de Comerț din Shanghai apreciază că îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări a contribuit la schimbarea de atmosferă.

După armistițiul comercial de la sfârșitul anului trecut și summitul dintre Donald Trump și Xi Jinping din luna mai, companiile americane au primit un semnal de stabilizare a relațiilor.

Totuși, rezultatele sondajului arată că problemele nu au dispărut. Firmele americane trebuie să facă față unei competiții tot mai puternice din partea companiilor chineze, iar așteptările privind o deschidere suplimentară a mediului de reglementare au scăzut.

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