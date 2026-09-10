Petrolul a trecut de 100 de dolari. Cât ar putea costa benzina și motorina în România

Petrolul Brent a urcat miercuri, 9 septembrie, până la peste 100 de dolari pe baril și a închis ședința la 101,21 dolari, în creștere cu aproximativ 3,4%. Este cel mai ridicat nivel din luna mai.

Creșterea vine într-un moment în care conflictul dintre Statele Unite și Iran afectează tot mai puternic transporturile maritime din regiune. Iranul a atacat mai multe nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce SUA au distrus cinci petroliere iraniene.

Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. În mod normal, prin această zonă trece aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol și gaze.

Ce legătură are petrolul cu prețul benzinei din România

Prețul petrolului nu se transformă automat, baril cu baril, în prețul de la pompă.

Costul unui litru de carburant este influențat de mai mulți factori: prețul țițeiului, costurile de rafinare și transport, marjele comerciale, cursul valutar, accizele și TVA.

De aceea, dacă petrolul se scumpește cu 10%, benzina nu se scumpește automat cu 10%.

Există însă o legătură directă pe termen mediu: dacă țițeiul rămâne scump, costurile de producție ale carburanților cresc, iar presiunea se poate transfera treptat către consumatori.

În plus, piața carburanților rafinați poate reacționa diferit față de piața țițeiului. În actuala criză, motorina este deja afectată puternic, iar prețurile produselor rafinate au crescut pe fondul problemelor de aprovizionare.

Benzina și motorina sunt deja aproape de niveluri record în România

Șoferii români resimt deja scumpirile.

Datele monitorizate pe 9 septembrie indică o medie națională de aproximativ 9,77 lei pentru un litru de benzină standard și 10,23-10,24 lei pentru un litru de motorină standard. În funcție de stație, prețurile diferă.

Motorina a trecut astfel de pragul psihologic de 10 lei pe litru la nivelul majorității stațiilor, în timp ce benzina standard se apropie de 10 lei.

Iar scumpirea nu este una izolată de evoluția din restul Europei.

Potrivit Eurostat, în iulie 2026, prețurile carburanților și lubrifianților pentru transportul personal din România erau cu 24,2% mai mari decât în iulie 2025, cea mai mare creștere anuală din Uniunea Europeană.

Cât costă acum un plin

La o medie de 9,77 lei/litru, un rezervor de 50 de litri de benzină costă aproximativ 488,50 lei.

Pentru motorină, la 10,24 lei/litru, același rezervor ajunge la aproximativ 512 lei.

Dacă prețul unui litru ar crește cu încă 20 de bani, un plin de 50 de litri ar costa cu 10 lei mai mult.

La o creștere de 50 de bani pe litru, diferența ar ajunge la 25 de lei pentru un singur plin.

Aceste calcule nu reprezintă o prognoză a prețurilor, ci arată impactul direct pe care l-ar avea eventualele scumpiri asupra șoferilor.

De ce motorina este urmărită cu atenție

În actualul context, motorina este un indicator important pentru evoluția costurilor.

Motivul este că problemele de aprovizionare nu afectează doar țițeiul. Și produsele rafinate, inclusiv motorina, au ajuns sub presiune pe piețele internaționale. Reuters relatează că exporturile de petrol din zona Golfului sunt încă mult sub nivelurile de dinaintea războiului, în ciuda folosirii unor rute alternative și a unor transporturi efectuate cu nave care își opresc sistemele de urmărire.

Cu alte cuvinte, piața nu se confruntă doar cu problema prețului petrolului, ci și cu incertitudinea privind cantitatea de petrol care poate ajunge efectiv la cumpărători.

Ce se poate întâmpla cu prețurile în România

Evoluția carburanților va depinde în primul rând de ceea ce se întâmplă în următoarele zile și săptămâni în Orientul Mijlociu.

Dacă tensiunile se reduc, iar transporturile prin Strâmtoarea Ormuz revin la normal, presiunea asupra petrolului s-ar putea diminua.

Dacă însă atacurile continuă, iar fluxurile de petrol rămân afectate, prețul barilului poate rămâne peste 100 de dolari sau poate urca și mai mult.

Nu există însă o regulă potrivit căreia petrolul la 100 de dolari înseamnă automat benzină la un anumit preț în România. Între cotația internațională și prețul afișat la pompă există mai multe componente care pot amplifica sau atenua variația.

Scumpirea petrolului se poate vedea și în prețul altor produse

Efectul unui petrol scump nu se oprește la benzinării.

Transportul rutier reprezintă o componentă importantă a costurilor pentru numeroase produse și servicii. Dacă motorina rămâne scumpă o perioadă îndelungată, transportatorii pot suporta costuri mai mari, iar acestea pot ajunge ulterior în prețurile plătite de consumatori.

În acest context, petrolul devine și o problemă de inflație, nu doar una pentru șoferi.

De altfel, Reuters notează că revenirea petrolului peste 100 de dolari a readus pe piețele financiare temerile privind o perioadă mai lungă de inflație ridicată.