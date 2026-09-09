Se va scumpi biletul de autobuz după intrarea în insolvență a STB? Remus Borza, expert parte din consorțiul desemnat administrator judiciar, explică implicațiile și durata procedurii

Un preț al biletului pentru o călătorie de 3 lei este considerat „neserios” și „derizoriu” de Remus Borza, care a precizat că va propune Consiliului General al Municipiul București majorarea măcar cu rata inflației.

Categoriile de beneficiari ai gratuităților sau reducerilor ar trebui reanalizate, în funcție de veniturile acestora, consideră specialistul în insolvență.

Amploarea creanțelor, a datoriilor pe care le are STB – printre care sunt și cele către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru furnizorii de energie și de carburanți – ar urma să fie cunoscută peste o lună, termen în care creditorii le vor comunica, iar administratorul judiciar le va verifica.

„Vom începe să luăm la puricat toate contractele, pentru că or fi niște băieți deștepți care au prosperat în curtea STB-ului”, spune specialistul în insolvență.

Totuși, un plan de reorganizare, implicit unul de rambursare a datoriilor este estimat de Remus Borza să fie finalizat în aproximativ un an, după soluționarea tuturor contestațiilor previzibile.

„Suntem niște doctori și noi, a unor companii bolnave, încercăm să le punem un diagnostic corect și, după care să le aplicăm un tratament eficace și care să-i pună pe picioare și să revină în circuitul economic ca niște companii viabile, stabile, profitabile și de încredere”, a declarat Remus Borza în interviul acordat Mediafax.

Tribunalul București a admis, marți, cererea STB de intrare în insolvență , în calitate de debitor, o nouă cerere depusă pe 25 august, cu nouă bibliorafturi atent verificate, așa cum anunța primarul general Ciprian Ciucu, după de cererea inițială a fost respinsă.

, în calitate de debitor, o nouă cerere depusă pe 25 august, cu nouă bibliorafturi atent verificate, așa cum anunța primarul general Ciprian Ciucu, după de cererea inițială a fost respinsă. „STB a depus o nouă cerere de insolvență. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București. Sper că de data aceasta cererea să aibă bască

Marți, instanța a desemnat și un administrator judiciar provizoriu, la solicitarea a paru creditori, consorţiul format din EURO INSOL SPRL, TURMAC INSOLVENCY SPRL şi CERES INSOLV SPRL.

„Consumatorul de astfel de servicii – cetățeanul, locuitorul municipiului București – trebuie să plătească un preț corect”

Reporter: Apropo de insolvența STB, mă interesează în primul rând impactul din perspectiva consumatorilor, călătorilor, a clienților companiei. Să ne așteptăm să se scumpească biletul la un moment dat, după ce finalizați dumneavoastră procedura, cam care este perspectiva?

Remus Borza: Noi nu vrem să speriem vânatul, dar vi se pare un cost onest, corect, real 3 lei călătoria?

Reporter: Eu plătesc 0,65 de euro plus TVA, când plătesc o călătorie prin SMS.

Remus Borza: Deci vorbim de 3 lei, corect? Dacă am lua taxiul cât e, 5 lei pe kilometru, nu?

Reporter: Da, dar e vorba de transport în comun.

Remus Borza: Da, vorbim aici de transportul public, de transport în comun, care oricum e subvenționat de Primăria Bucureștiului cu 1,5 miliarde de lei, adică cu 300 de milioane de euro. Dar, pe de altă parte, și consumatorul de astfel de servicii – cetățeanul, locuitorul municipiului București – trebuie să plătească un preț corect, lăsând la o parte că e subvenționat masiv.

Ca să fim înțeleși, nu e treaba administratorului judiciar să facă politica tarifară a companiei. Nu o facem noi. O face Consiliul General. Ce pot să spun eu, ceea ce vom constata noi, dacă vom constata, peste 60 de zile, termen în care avem obligația de la lege să redactăm raportul pe cauze, e posibil să constatăm că o cauză a stării de incapacitate sau de insolvență a operatorului, Societatea de Transport București, este și aceasta, și anume nerealizarea unor venituri suficiente care să acopere costurile de operare.

„Evident că e un tarif neserios care nu acoperă costurile de exploatare”

Reporter: Oare sunt luate în considerare drept cauză și categoriile și numărul persoanelor, foarte multe, care beneficiază de gratuități sau de reduceri pe transportul în comun?

Remus Borza: Azi am fost la societate, am discutat cu management-ul companiei, mâine dimineață, de la ora 10:00, am o întâlnire, o ședință cu toți șefii de structuri departamentale, de fapt, la 10 am o întâlnire cu toți liderii de sindicat, a celor cinci sindicate din STB și de la 11, o ședință lărgită, cu toți managerii, directori, șefii de servicii din cadrul STB. Acum am doar o legătură formală cu STB, am fost numit de către Tribunal, și astăzi, am cerut conducerii să ne pună și nouă la dispoziție acele documente relevante, să putem face o analiză privind starea companiei din punct de vedere patrimonial, din punct de vedere al pasivului, o analiză pe parte de venituri, pe parte de cheltuieli, de costuri, contracte, plăți etcetera, nu ne-au pus încă la dispoziție, o să pună zilele următoare, deci noi încă n-am avut acces la alte documente relevante ca să ne dăm cu părere, dar avem acest răgaz dat de lege 60 de zile să facem o atare analiză și o vom face temeinic, cum am făcut în cei peste 30 de ani de activitate.

Dar, ca un simplu pe spectator sau analist din afară, e clar că contrariază câteva aspecte și anume: nu poți să dai o subvenție atât de mare. Sigur că o dăm municipiul București, doar ce uităm noi e că o dăm practic din impozitele tuturor bucureștenilor, otova, la toți milionarii Bucureștiului. Bucureștiul nu e un cătun, nu e Vaslui, nu e Alexandria. E, totuși, o capitală a unui stat care are un venit per capita un PIB per capita comparabil cu cine vrei tu, cu Bruxellesul, cu Parisul, cu Viena, adică au un 61.000 de euro pe locuitor, adică de trei ori mai mare decât media la nivel național.

Deci, în București sunt foarte mulți milionari pe metrul pătrat și din punctul meu de vedere, nu-i normal municipalitatea să dea subvenții la toți milionarii Bucureștiului și la transportul în comun, și la gigacalorie, adică la căldură. Că de-aia nu mai există, că jumătate de miliard de euro, 500 de milioane de euro, se duc în fiecare an pe subvenții la căldură și la transportul public în comun.

Înțeleg să acord subvenții la acele categorii sociale, defavorizate, vulnerabile, care sunt definite prin lege și care au un anumit venit.

Dar, iarăși, nu e treaba noastră – vorba aia, „Nu e treaba măgarului de unde beau oile apă” – asta e treaba Parlamentului Capitalei, adică a Consiliul General al Municipiului București să-și facă ordine în finanțe, că dacă dăm o juma de miliard de euro în fiecare an pe subvenție la căldură și transport, rămân în urmă alte lucruri nefăcute: drumuri proaste, infrastructură proastă, aer prost și multe alte lucruri care, din lipsă de finanțare, nu se fac. Din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare mi se pare imoral să arunci atâtea sute de milioane de euro otova la toată lumea.

Și eu am fost student acum vreo 35 de ani. Dar n-am avut 100% gratuitate. Am avut 50% doar, 50% plăteam din buzunar. Pensionarii – în București, totuși, sunt pensionari cu pensii din alea mare, nu mici, și aici ai 100% gratuitate. Sigur, până în 3.000 lei sau 4.000 lei, da, 100% gratuitate, dar la o pensie peste 4.000 lei poate să suporte și pensionarul 25-50%, dar, iarăși nu, nu, nu e treaba mea.

Acum avem o un preț pe călătorie de 3 lei, adică e derizoriu. O călătorie înseamnă 90 de minute, înseamnă 20 de kilometri, adică înseamnă ceva, cum să spun, e zecimal pe kilometru, adică mai puțin de 50 de bani pe kilometru. Evident că e un tarif neserios care nu acoperă costurile de exploatare și de aia STB-ul e în situația în care e, cu un pasiv care o să avem surpriză să treacă de 2 miliarde de lei, cu lipsa finanțărilor care să susțină înnoirea parcului, nu a flotei, vrem toți să călătorim cu Mercedes, cu aer condiționat, hibride sau, ideal, electrice, fără poluare, fără zgomot, cu confort, cu fotolii de piele, cu boxe în urechi, da, dar trebuie și bani ca să cumpărăm lucrurile astea, nu?

La fel, mulți – aici e și o problemă și de conștiință sau de spirit civic – deci, după ce că e un preț derizoriu – și da, eu voi propune prin raport Consiliul General să actualizeze măcar cu indicele de inflație prețul biletelor, că avem o inflație anuală cu două cifre, or astea sunt neactualizate de mulți ani de zile – dar după ce că e un preț derizoriu, sunt foarte mulți bucureșteni și asta spuneam, repet, bucureșteni sunt oameni cu bani, majoritatea mulți foarte mulți milionari –se duc cu nașul, ca la tren, spun că „Lasă, mă, că dacă ne prinde, ce riscăm?”. 200 de lei iarăși o amendă neserioasă, pentru că mulți riscă, „Mă prinde o dată pe an, la 2 ani, dau 200 de lei”.

Reporter: Eu cred că milionarii se plimbă, totuși, cu Mercedesul, nu urcă într-un autobuz STB.

Remus Borza: Eu să știți că aș urca într-un autobuz STB dacă ar fi curățenie, dacă ar fi condiții decente, dacă n-ar fi atât de aglomerat, dacă ar ajunge la timp, sigur că da, pentru că transportul în comun are culoare speciale, nu stă la cozi, adică ajungi mult mai repede, mult mai repede cu transportul în comun, că vorbim de metrou, că vorbim de STB, e mult mai la îndemână, e mult mai economicos să iei transportul în comun. Iarăși, o mentalitate tipic balcanică: „Hai să scoatem Mercedes-ul sau Bentley-ul din garaj, să ne dăm mari. Sigur că da, noi nu avem ce pune pe masă, dar facem flic-flac-uri cu bolizii pe drum”. Nu intru în discuții, dar nu mi se pare o alternativă de neluat în seamă transportul în comun. În Occident, asta e regula. toată lumea se duce cu transportul.

Reporter: Eu nu am carnet, mereu merg cu transportul în comun, așa că, vă rog eu, nu triplați prețul călătoriilor, ca să ajung la serviciu.

Remus Borza: Unu, că nu triplează Borza, dar voi cere majorarea prețului, că un preț de trei lei pe călătorie e neserios. Un administrator judiciar are o misiune, care dată de lege, și anume să salveze de la faliment compania. Suntem niște doctori și noi, a unor companii bolnave, încercăm să le punem un diagnostic corect și, după care. să le aplicăm un tratament eficat și care să-i pună pe picioare și să revină în circuitul economic ca niște companii viabile, stabile, profitabile și de încredere. Sigur, STB e o companie cu un anumit statut, e o companie emblematică, e o companie strategică pentru București, capitala țării, contează foarte mult să asiguri și din punct de vedere al mobilității urbane un transport public civilizat, deci, evident, cred că toată lumea e de acord, că-i un „must”, că trebuie să salvăm cu orice preț STB-ul.

Ca să salvăm STB-ul trebuie să-i asigurăm venituri decente, venituri mai mari decât cele pe care le realizează în prezent. Cum? Din schimbarea prețurilor biletelor și abonamentelor, adică actualizare măcar cu indicele de inflație, nu? În ceea ce privește subvenția – și aia, o fi mare, o fi mică, dar nu încasăm la timp. Și Primăria Bucureștiului, municipalitatea are niște restanțe, după care, corelativ cu creșterea veniturilor, noi trebuie să ne îngrijim și de optimizarea costurilor.

Pentru că, vezi aici, e o problemă tipică la toate companiile de stat: management politizat, de cele mai multe ori, o risipă a banului public care se duce la achiziții la prețuri de două-trei ori mai mari decât piața, scheme supradimensionate de personal, în special pe zona TESA, salarii, spor, indemnizații, bonificații, prime și adaosuri mari. Toate aceste sporuri, adaosuri practic dublează veniturile de încadrare. Eu nu spun acuma că așa stau lucrurile și la STB, că încă nu am văzut, am cerut astăzi fondul de salarii, organigrama, statul de funcții, nu știu astăzi nici măcar cât personal TESA are STB.

„Vom începe să luăm la puricat toate contractele, pentru că or fi niște băieți deștepți care au prosperat în curtea STB-ului”

Reporter: Aș vrea să știu cam când veți ști ce datorii avem exact, avem la ANAF, la energie, când vom avea tabelul creditorilor?

Remus Borza: Scrie și pe portal, noi de mâine așteptăm să ne dea un prim calup STB-ul, am cerut încă de astăzi să ne comunice lista completă și detaliată a tuturor creditorilor, adresele lor, noi o să-i notificăm. Creditorii au termen până pe 23 octombrie să-și înregistreze la grefa Tribunalului București declarațiile de creanță. Și noi avem termen până pe 11 noiembrie să le verificăm. După care, pe 12 noiembrie avem termen de afișare a tabelului preliminar de creanțe. Ăla va fi momentul oficial când toată lumea va ști care este pasivul societății, care sunt creditorii și care sunt sumele. Iar pe 17 noiembrie este deja Adunarea creditorilor.

Noi cam într-o săptămână ne lămurim, vom ști care sunt creditorii, care sunt creanțele, vom începe să luăm la puricat toate contractele, pentru că or fi niște băieți deștepți care au prosperat în curtea STB-ului, ca la Hidroelectrica, ca la Tarom, ca la CFR, ca la alte companii de stat, că ăsta e modul de operare, asta e cutuma, ăsta este obiceiul locului și noi, sigur, că datoria noastră este să îi întrebăm de sănătate pe toți. Să îi întrebăm dacă sunt bine, dacă îi doare ceva și eventual, dacă sunt așa bine, să ne lase în pace.

Reporter. Și pare în ce termen ar urma să fie rambursate datoriile către creditori, ce prevede procedura?

Remus Borza: Asta e o cale lungă, depinde care va fi durata de implementare a planului de restructurare. Putem vorbi de aprobare a planului de restructurare cam de azi într-un an. Pentru că sunt câteva sute de creditori, va fi evident, adică este evident pentru mine că vor fi contestații care vor ține pe loc procedura. Or, până când nu avem un tabel definitiv și tabel definitiv nu ai decât după ce soluționezi toate contestațiile la tabelul preliminar, nu poți veni cu un plan de reorganizare. Și estimez undeva 10-12 luni să se întindă etapa asta de contestații. Peste un an de zile, sigur, se va propune un plan de reorganizare de către debitoare sau de către consorțiu de administrator judiciar sau împreună, probabil pe o perioadă de 3 ani – 2 ani, 3 ani minim – în care va fi inclus și un grafic de rambursare a creanțelor. Ați întrebat dacă ANAF e creditor. Da, e un creditor mare cu 1,4 miliarde de lei, deci e creditorul majoritar. Sunt și furnizorii de energie, că ați întrebat și de ei, sunt și ei creditori, și de carburanți, sunt și ei creditori, că nu toate autobuze și troleibuzele merg pe curent, unele mai merg și pe motorină, majoritatea de fapt.

Reporter: Atunci așteptăm raportul dvs cu documente, pentru a avea o imagine cât mai clară a situației.

Remus Borza: O vezi avea: o imagine onestă, clară și convingătoare.