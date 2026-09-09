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AIEA sesizează Consiliul de Securitate al ONU în privința Iranului. Ce țări s-au opus rezoluției

Consiliul de administrație al AIEA, a adoptat, miercuri, o rezoluție prin care sesizează Consiliul de Securitate al ONU cu privire la Iran pentru prima dată în ultimii 20 de ani, pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de neproliferare. Trei țări s-au opus rezoluției.
AIEA sesizează Consiliul de Securitate al ONU în privința Iranului. Ce țări s-au opus rezoluției
Directorul AIEA, Rafael Grossi. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 sept. 2026, 22:52, Știri externe
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Consiliul de administrație al Agenției Internaționale de Energie Atomică (AIEA) a adoptat, miercuri, o rezoluție prin care sesizează Consiliul de Securitate al ONU cu privire la Iran pentru prima dată în ultimii 20 de ani,în legătură cu nerespectarea de către Iran a obligațiilor sale în domeniul nuclear.

Potrivit France24, rezoluția vine în continuarea unei rezoluții anterioare adoptate pe 12 iunie anul trecut, care a constatat că Iranul se află în „situație de neconformitate” cu aceste obligații. Sesizarea Consiliului cu privire la această încălcare a necesitat o altă rezoluție.

Rezoluția, consultată de AFP, a fost adoptată cu 23 de voturi pentru, trei împotrivă și opt abțineri. Cele trei țări care au votat împotrivă sunt Rusia, China și Niger.

Aceasta „solicită directorului general (al AIEA) să raporteze” Iranul Consiliului de Securitate și Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Reacția Teheranului

După vot, Iranul a condamnat rezoluția, afirmând că aceasta „nu va aduce niciun rezultat”.

„Această rezoluție a fost adoptată sub presiunea politică a SUA și a aliaților săi și, în opinia noastră, nu are niciun temei”, a declarat pentru televiziunea de stat Reza Najafi, reprezentantul Iranului la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, notează France24.

Demersul AIEA vine după ce Iranul nu a permis inspectorilor săi să inspecteze locațiile bombardate, inclusiv cele trei instalații de îmbogățire a uraniului aflate în centrul programului său nuclear, care au fost distruse sau grav avariate în urma atacurilor militare.

„Lipsa de informații a Agenției cu privire la aceste instalații și la materialul nuclear asociat, precum și incapacitatea noastră de a desfășura activități de verificare la aceste instalații constituie o preocupare serioasă privind proliferarea”, a declarat luni șeful AIEA, Rafael Grossi, în fața consiliului de administrație al agenției sale.

Rezoluția, prezentată de Marea Britanie, Franța, Germania și Statele Unite, marchează prima dată în ultimii 20 de ani când Iranul este sesizat Consiliului de Securitate pentru nerespectarea obligațiilor sale de raportare în domeniul nuclear.

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