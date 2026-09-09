Un celebru lanț de restaurante oferă, în Italia, pui prăjit gratuit pe viață clienților care își fac un tatuaj cu marca

Această inițiativă, denumită „Experiența Tatuajului”, a permis la peste 200 de persoane să își tatueze permanent KFC pe piele. Cu toate acestea, această ofertă este supusă anumitor condiții: participanții pot profita de ea doar o dată la zece zile în locațiile participante, potrivit Le Figaro.

Însă multe grupuri de consumatori se opun acestei campanii de marketing, pe care o consideră o modalitate de a transforma consumatorii în pânze publicitare permanente. Federconsumatori, o asociație italiană pentru protecția consumatorilor, a cerut interzicerea campaniei. Organizația a pus sub semnul întrebării în mod specific condițiile în care ar fi aplicate tatuajele și autorizațiile necesare.

Prin urmare, autoritățile au verificat documentele artiștilor tatuatori, care erau în regulă, permițându-le să își practice profesia. În 2025, compania americană făcuse deja aceeași ofertă. Doar cincizeci de tatuaje au fost efectuate.