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Un celebru lanț de restaurante oferă, în Italia, pui prăjit gratuit pe viață clienților care își fac un tatuaj cu marca

Pui prăjit în schimbul unui tatuaj, pe viață. Aceasta este oferta făcută de KFC celor care au participat în weekendul trecut la festivalul Modena Nerd, un eveniment organizat în orașul Modena, axat pe benzi desenate, jocuri video și cosplay.
Un celebru lanț de restaurante oferă, în Italia, pui prăjit gratuit pe viață clienților care își fac un tatuaj cu marca
Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
09 sept. 2026, 22:12, Știri externe
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Această inițiativă, denumită „Experiența Tatuajului”, a permis la peste 200 de persoane să își tatueze permanent KFC pe piele. Cu toate acestea, această ofertă este supusă anumitor condiții: participanții pot profita de ea doar o dată la zece zile în locațiile participante, potrivit Le Figaro.

Însă multe grupuri de consumatori se opun acestei campanii de marketing, pe care o consideră o modalitate de a transforma consumatorii în pânze publicitare permanente. Federconsumatori, o asociație italiană pentru protecția consumatorilor, a cerut interzicerea campaniei. Organizația a pus sub semnul întrebării în mod specific condițiile în care ar fi aplicate tatuajele și autorizațiile necesare.

Prin urmare, autoritățile au verificat documentele artiștilor tatuatori, care erau în regulă, permițându-le să își practice profesia. În 2025, compania americană făcuse deja aceeași ofertă. Doar cincizeci de tatuaje au fost efectuate.

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