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Atac rusesc cu dronă asupra unui centru comercial din Sumî. Trei persoane au murit și altele au fost rănite

Un atac cu o dronă rusească asupra unui centru comercial din Sumî s-a soldat miercuri cu trei morți și două persoane rănite. Președintele ucrainean a transmis ulterior un mesaj despre valul uriaș de atacuri.
Atac rusesc cu dronă asupra unui centru comercial din Sumî. Trei persoane au murit și altele au fost rănite
Sursa foto: Ukrinform
Maria Nițu
09 sept. 2026, 21:47, Știri externe
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Un atac cu o dronă rusească asupra unui centru comercial și de divertisment din orașul Sumî, în nordul Ucrainei, s-a soldat cu trei morți și două persoane rănite, potrivit guvernatorului regional, Oleh Hryhorov, potrivit Reuters.

Acesta a anunțat atacul într-un mesaj publicat pe Telegram, precizând că în urma loviturii a izbucnit un incendiu. O fotografie publicată de guvernator arăta clădirea grav avariată și moloz împrăștiat în jurul acesteia.

„Inamicul a lansat un atac de precizie cu o dronă asupra unui centru comercial și de divertisment din Sumî. Până în prezent, a fost confirmat un deces. Rapoartele preliminare indică faptul că numărul morților ar putea fi mai mare”, a transmis inițial Hryhorov.

Mașinile aflate în parcarea centrului comercial, dar și clădirea, au fost avariate în urma atacului. La fața locului au fost mobilizate toate serviciile de urgență necesare. Operațiunile de salvare și îndepărtare a molozului au continuat.

Guvernatorul Oleh Hryhorov a spus că există și posibilitatea unor noi atacuri.

Sumî și regiunea din apropierea graniței cu Rusia sunt de mai mult timp ținta unor atacuri puternice. Moscova a declarat că urmărește să creeze o zonă tampon în această regiune.

Potrivit Ukrinform, două persoane rănite marți, 8 septembrie, într-un atac asupra unui tren din districtul Sumî au murit ulterior într-un spital din oraș.

Zelenski: „Terorismul este, în general, o amenințare și trebuie combătut împreună”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis pe pagina sa de Telegram câteva cuvinte despre atacurile rusești asupra mai multor regiuni ale țării.

„În diferite regiuni ale noastre, operațiunile de salvare continuă după atacurile dronelor rusești. În Sumî, o dronă rusească a lovit în apropierea unui centru comercial. Până în prezent, sunt cunoscute două victime și 14 persoane au fost rănite. Rușii au atacat masiv orașul Mikolaiv. Din păcate, două persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite. Îmi exprim condoleanțele familiilor și celor apropiați ai celor decedați.

În prezent, este înțeles ca toți partenerii să se concentreze maxim și să lucreze la măsurile adecvate pentru descaladare și pentru a pune capăt crimelor. Am discutat despre acest lucru atât cu echipa președintelui american, cât și cu reprezentanții europeni. Dacă acest război rusesc va continua, toate actele de terorism și tacticile teroriste pe care Rusia le exercită în Ucraina și împotriva cărora încercăm să construim protecție pot deveni instrumente de presiune și asupra altor state. Totul nu se referă la o singură țară. Terorismul este, în general, o amenințare și trebuie combătut împreună. Vă mulțumesc tuturor celor care ajută cu adevărat la protejarea vieților!”, a declarat Zelenski.

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