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Autoritățile din Spania și Maroc, avertizate cu o zi înainte de serviciile secrete spaniole despre planurile privind trecerea masivă a migranților în Ceuta

Cu o zi înainte de izbucnirea crizei din Ceuta, serviciile de informații spaniole au avertizat autoritățile de la Madrid și Marocul în legătură cu apelurile pe rețelele sociale privind trecerea în masă în exclava spaniolă, potrivit unor documente publicate miercuri de guvernul spaniol.
Autoritățile din Spania și Maroc, avertizate cu o zi înainte de serviciile secrete spaniole despre planurile privind trecerea masivă a migranților în Ceuta
Criza din Ceuta, 31 iulie 2026. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 sept. 2026, 22:12, Știri externe
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În data de 29 iulie, cu o zi înainte de izbucnirea crizei din Ceuta, agenția spaniolă de spionaj (CNI) a avertizat autoritățile de la Madrid și cele marocane în legătură cu planurile de pe rețelele sociale privind trecerea în masă în exclava spaniolă, potrivit unor documente făcute publice miercuri de guvernul spaniol, relatează Reuters. 

În aceeași zi, serviciile de informații spaniole l-a avertizat și pe reprezentantul guvernului spaniol din Ceuta cu privire la aceste planuri, conform unor mesaje WhatsApp declasificate.

„Există două grupuri diferite, cu un total de 180.000 de adepți. Doar ca să vă faceți o idee despre amploarea fenomenului”, a scris CNI în nota emisă oficialilor, referindu-se la dimensiunea grupurilor de pe rețelele sociale.

Nota informativă a CNI include mențiuni privind existența „planificării mai multor încercări de a pătrunde în Ceuta atât înot, cât și trecând peste gard, profitând de sărbătorirea Zilei Tronului”, conform agenției EFE. 

Ce spune ministrul spaniol de Externe

În replică, ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, susține că documentele arată că nu a existat niciun semnal de alertă cu privire la amploarea valului de migranți din 30 iulie.

„Vorbesc în calitate de ministru de externe al Spaniei, în cadrul atribuțiilor mele și pe baza a ceea ce am trăit în acea zi. Nu am avut cunoștință de nicio informație de niciun fel care să indice amploarea acestui val (de migranți – n.r.)”, a declarat Albares reporterilor miercuri.

Pe de altă parte, Ministerul de Interne al Spaniei a semnalat pasivitatea poliției de frontieră din Maroc în ziua traversării, care, potrivit unui raport din 30 iulie, ar fi trebuit să întărească frontiera cu 1.000 de polițiști și soldați suplimentari, în ciuda faptului că în Maroc era zi de sărbătoare.

Pedro Sanchez: Nu sunt „dovezi solide” că Marocul ar fi planificat afluxul de migranți din Ceuta

Săptămâna trecută, premierul spaniol Pedro Sánchez a respins raportul poliției privind criza din Ceuta, care menționa că Marocul ar fi orchestrat valul de migranți, urmărind să copleșească forțele spaniole.

„Vă pot asigura că nicio instituție guvernamentală, nici serviciul diplomatic, nici Comisia Europeană, nici vreo organizație internațională nu a furnizat guvernului spaniol dovezi solide că Marocul ar fi planificat sau pus în aplicare acest incident”, a declarat Sánchez, potrivit POLITICO.

Informațiile vin la o zi după ce Guvernul spaniol a decis declasificare rapoartelor serviciilor de informații privind intrarea ilegală și masivă a migranților în Ceuta din Maroc la sfârșitul lunii iulie.

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