Criza din Ceuta. Comisia Europeană acordă Spaniei 114,7 milioane de euro pentru gestionarea migrației

Comisia Europeană a aprobat miercuri un ajutor financiar de 114,7 milioane de euro pentru a sprijini Spania în gestionarea crizei migrației din Ceuta, calificându-l drept un gest de „solidaritate” față de autoritățile spaniole, scrie Euronews.

Potrivit instituției europene, fondurile vor fi folosite pentru controlul frontierelor, primirea migranților și returnarea celor aflați ilegal în oraș.

În același timp, Frontex, Europol și Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA) își intensifică sprijinul acordat Spaniei în contextul crizei începute la sfârșitul lunii iulie.

„Această asistență financiară vine în completarea răspunsului imediat al Comisiei încă din prima zi, când a oferit Spaniei atât sprijin financiar, cât și operațional. Decizia demonstrează încă o dată solidaritatea deplină a Comisiei cu Spania în gestionarea acestei situații dificile.”, a transmis Comisia Europeană într-un comunicat.

Finanțarea provine, de fapt, din Fondul pentru azil, migrație și integrare, care va aloca 82,7 milioane de euro, și din Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize, care va contribui cu alte 32 de milioane de euro.

Cum vor fi folosiți acești bani

Banii vor fi folosiți pentru consolidarea supravegherii frontierelor și a infrastructurii de protecție și securitate. Printre echipamentele care sunt include se numără camere termice, sisteme de monitorizare, balize și drone subacvatice.

Ajutorul european va permite și mobilizarea de personal și echipamente suplimentare, crearea unor centre pentru verificarea migranților și sprijinirea returnării persoanelor care se află ilegal în Ceuta.

Banii aceștia vor contribui și la creșterea capacității de primire a orașului, inclusiv pentru îngrijirea minorilor neînsoțiți.

Bruxelles-ul a coordonat și mobilizarea sprijinului oferit de agențiile europene. Frontex va continua operațiunea comună „Minerva”, fiind pregătită să extindă și alte planuri operaționale în Spania în 2027. Europol va continua să colaboreze cu forțele de securitate spaniole în cadrul anchetelor privind rețelele de trafic de migranți.

Comisia Europeană și agențiile europene vor înființa și un grup comun de coordonare împreună cu autoritățile spaniole. Prima reuniune a acestuia este programată să aibă loc în această săptămână.

După ce acordul de finanțare va fi semnat, Comisia va avea la dispoziție 30 de zile pentru a plăti până la 80% din suma acordată. Fondurile pot acoperi și acțiunile eligibile desfășurate de la începutul situației de urgență.