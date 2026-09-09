Ucraina, blocată din nou pe drumul spre UE. Condiția menținută de Ungaria

Statele membre ale UE nu au reușit să avanseze procesul de aderare a Ucrainei la blocul comunitar, pe fondul opoziției Ungariei.

Potrivit Euronews, în cadrul unei reuniuni a Grupului de lucru al Consiliului privind extinderea și țările care negociază aderarea la UE, reprezentantul Ungariei a menținut dreptul de veto introdus pentru prima dată săptămâna trecută, care viza deschiderea unui nou capitol de negociere cu Ucraina privind piața internă și politica în domeniul concurenței.

Budapesta s-a opus deschiderii acestui capitol, în ciuda sprijinului acordat de un număr mare de state membre și de Comisia Europeană.

Concret, Ungaria condiționează continuarea progresului candidaturii Ucrainei la UE de garanții privind protecția drepturilor comunității minoritare maghiare din Ucraina, poziție exprimată în mod explicit săptămâna trecută.

Ungaria nu și-a extins dreptul de veto asupra procesului de aderare a Moldovei

Potrivit Euronews, Ungaria nu și-a extins dreptul de veto asupra Moldovei și, teoretic, a permis deschiderea celui de-al treilea capitol de negocieri privind aderarea la blocul comunitar. Totuși, alte state membre sunt reticente în a separa cele două țări candidate, ale căror parcursuri de aderare rămân, din punct de vedere formal, legate între ele.

Pe parcursul acestei veri, oficialii maghiari și ucraineni au discutat despre drepturile minorității maghiare din Ucraina, iar Kievul s-a angajat să garanteze drepturile acesteia în domeniul educației, culturii și limbii. Acum, Budapesta insistă ca aceste angajamente să fie puse și în practică.

Anterior, Ungaria aprobase deschiderea a două capitole de negociere cu Ucraina, referitoare la drepturile fundamentale și la relațiile externe.

Noul guvern al Ungariei, mai flexibil față de Executivul condus de Viktor Orban

Actualul guvern de la Budapesta, condus de Peter Magyar, a dat dovadă de o mai mare flexibilitate în legătură cu procesul de aderare a Ucrainei la UE, chiar dacă se opune în continuare oricărei aderări accelerate.

Anterior, guvernul condus de Viktor Orban blocase categoric orice progres în ceea ce privește cererea de aderare a Kievului la blocul comunitar.