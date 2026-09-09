Monedă de colecție lansată în onoarea legendarei trupe rock U2

Moneda oficială de 2 euro a trupei U2, care va marca 50 de ani de la înființarea trupei, va fi dezvelită pe 25 septembrie. Trupa a fost aleasă pentru a fi astfel onorată deoarece „muzica și spectacolele lor live au inspirat generații din întreaga lume timp de decenii”, potrivit RTE.

U2 este o celebră formație irlandeză de rock din Dublin, înființată în anul 1976.

Banca Centrală a Irlandei a anunțat, de asemenea, că o monedă proof din argint de 15 euro, care „celebrează viața și moștenirea îndrăgitei autoare Maeve Binchy, ale cărei povești calde și de neuitat continuă să captiveze cititorii din întreaga lume”, va fi lansată pe 2 octombrie.

Autoarea de bestselleruri a murit în iulie 2012, la vârsta de 72 de ani. La momentul morții sale, originară din Dalkey, comitatul Dublin, vânduse aproximativ 40 de milioane de cărți în 37 de limbi.

Printre artiștii comemorați anterior pe monedele irlandeze se numără Luke Kelly, Phil Lynott, Sean O’Casey și Bram Stoker.

Monede comemorative emise ocazional

Banca Centrală a Irlandei emite ocazional monede pentru a marca evenimente speciale.

Luna trecută, banca a lansat o monedă comemorativă de 2 euro pentru a marca începutul președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene. Banca Centrală a bătut 500.000 de exemplare din această monedă specială de 2 euro.

Designul monedei prezintă sigla oficială a președinției, simbolizând „creșterea, dinamismul și mișcarea”. Fiecare braț individual al spiralei prezintă 27 de discuri care simbolizează cele 27 de state membre ale UE, spațiul alb rezultat din centru formând o stea cu cinci colțuri, un simbol al drapelului UE.