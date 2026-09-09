Europa pierde teren în fața SUA și Chinei. Peste 900 de universități, inclusiv din România, cer mai mulți bani pentru cercetare

Șapte mari organizații europene din domeniul universitar și al cercetării cer liderilor UE să asigure o finanțare „ambițioasă, stabilă și echilibrată” pentru cercetare și inovare în viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034, a transmis miercuri Asociația Europeană a Universităților (EUA).

Organizațiile solicită un buget de cel puțin 200 de miliarde de euro pentru următorul program Horizon Europe, principalul instrument european de finanțare a cercetării și inovării.

Comisia Europeană a propus 175 de miliarde de euro pentru viitorul program, față de aproximativ 95,5 miliarde de euro pentru actualul Horizon Europe. Reprezentanții mediului academic avertizează însă că inflația și creșterea costurilor din cercetare reduc în termeni reali această majorare.

Europa investește prea puțin în cercetare

EEuropa încearcă să își reducă decalajul față de Statele Unite și China în domeniul cercetării și inovării. În 2024, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare în UE au reprezentat 2,24% din PIB, sub obiectivul european de 3%.

Organizațiile universitare au cerut statelor membre să aloce cel puțin 3% din PIB pentru cercetare și inovare și avertizează că deciziile luate acum vor influența capacitatea Europei de a produce noi tehnologii, de a atrage cercetători și de a rămâne competitivă.

Semnatarii solicită și ca bugetul Horizon Europe să reprezinte un nivel minim garantat, iar eventualele priorități noi ale UE să fie finanțate din resurse suplimentare, fără diminuarea banilor destinați deja cercetării.

România, pe ultimul loc în UE

Situația României este mult sub media europeană. În 2024, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare au reprezentat doar 0,46% din PIB, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, față de media UE de 2,24%.

Datele Eurostat publicate în august arată că România a avut și în 2025 cea mai mică alocare bugetară guvernamentală pentru cercetare și dezvoltare din UE, de numai 18,8 euro pe locuitor, comparativ cu media europeană de 288,9 euro.

Universități din România, parte a demersului european

Printre membrii Asociației Europene a Universităților (EUA), una dintre organizațiile care susțin apelul, se numără numeroase instituții din România, între care Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai, POLITEHNICA București, Academia de Studii Economice, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Consiliul Național al Rectorilor din România este, de asemenea, membru al EUA.

Alături de EUA, inițiativa este susținută de alte șase organizații și rețele europene care reprezintă universități și institute de cercetare: CESAER, Coimbra Group, EU-LIFE, The Guild, LERU și YERUN.

1,25% din PIB pentru cercetare și inovare până în 2030

Semnatarii cer, de asemenea, ca până în 2030 fiecare stat membru să ajungă la un nivel al investițiilor publice în cercetare și inovare echivalent cu 1,25% din PIB.