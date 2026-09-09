Donald Trump a anunțat când s-ar putea încheia războiul cu Iranul: Nu mai pot rezista

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că războiul cu Iranul se va încheia „imediat după” alegerile intermediare din SUA, programate în noiembrie, spunând că Teheranul încearcă să afecteze scrutinul, dar nu va mai putea rezista mult timp presiunii economice americane.

„Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri, deoarece nu mai pot rezista. Sunt disperați să încerce să influențeze alegerile”, a declarat Donald Trump reporterilor, înainte de a pleca spre Convenția Națională Republicană din Dallas, conform Reuters.

De cât timp durează războiul și ce se întâmplă acum

Războiul dintre SUA și Iran a intrat recent în a șaptea lună, fără să existe deocamdată semne clare că se apropie de final. Miercuri, Iranul a anunțat că a atacat 10 nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce SUA au scufundat cinci petroliere iraniene.

Reluarea luptelor a făcut ca prețul petrolului să crească într-un mod alarmant, contractul futures pe țiței Brent depășind 100 de dolari pe baril pentru prima dată din iulie.

Ratele de aprobare ale lui Trump au coborât recent la un nivel minim record, pe fondul nemulțumirii alegătorilor față de războiul din Iran, dar și al agravării crizei costului vieții.

Alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru data de 3 noiembrie, sunt în mod tradițional considerate un referendum asupra președintelui aflat la Casa Albă.

El a mai spus miercuri că și prețurile petrolului vor scădea imediat după alegeri, odată cu încheierea războiului. Negocierea diplomatică cu Iranul rămâne posibilă, a adăugat Trump, însă a precizat că aceasta nu este momentan opțiunea preferată.

„Da, o negociere ar putea avea loc, dar nu este ceva ce ne uităm la el”, a spus Trump.