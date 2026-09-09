Apple a lansat oficial primul său iPhone pliabil: iPhone Duo. Costă 1.999 de dolari, iar în România ar putea ajunge la aproape 13.000 de lei

Apple lansează primul său telefon pliabil: iPhone Duo

Apple a confirmat oficial primul său iPhone pliabil, care se va numi iPhone Duo. John Ternus a prezentat noul dispozitiv drept răspunsul companiei la nevoia unui ecran mai mare, fără a transforma telefonul într-un aparat greu de folosit.

„Pentru un dispozitiv care joacă un rol atât de central în viața ta, un ecran mai mare ar deschide posibilități complet noi”, a spus Ternus. „Credem că cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru este printr-un design pliabil.”

CEO-ul Apple a criticat indirect telefoanele pliabile existente pe piață, spunând că multe dintre ele dau impresia unor „două telefoane lipite stângaci unul de celălalt”.

iPhone Duo are aproximativ dimensiunea unui pașaport atunci când este pliat și dispune de două ecrane: unul exterior, pentru utilizarea obișnuită, și un display interior mai mare, care devine disponibil după deschiderea dispozitivului.

Apple spune că a dezvoltat și o balama proprie, special concepută pentru noul model, una dintre componentele esențiale ale telefonului pliabil.

Lansarea marchează intrarea oficială a Apple pe piața telefoanelor pliabile, la mai mulți ani după rivali precum Samsung, Google și Huawei, și reprezintă una dintre cele mai importante schimbări de design ale iPhone de la apariția primei generații.

Detalii tehnice ale Iphone Duo

Apple a oferit și primele detalii tehnice despre iPhone Duo, primul său telefon pliabil. Greg Joswiak, șeful de marketing al companiei, a spus că ecranul exterior are aproximativ 90% din suprafața de afișare a unui iPhone 18 Pro, în timp ce display-ul interior are 7,6 inci.

Pentru deblocare, Apple a ales un senzor de amprentă integrat în butonul lateral, în locul Face ID. Deși pare un downgrade, Apple l-a prezentat ca ceva pozitiv. Carcasa telefonului este realizată din titan.

Craig Federighi a explicat că Apple a reproiectat o parte importantă din iOS pentru a profita de cele două ecrane ale noului dispozitiv. Butoanele și controalele au fost repoziționate, iar utilizatorii pot lucra cu două aplicații simultan, în regim de multitasking.

iPhone Duo va fi compatibil și cu Apple Pencil, ceea ce apropie experiența de utilizare de cea oferită de un iPad în format compact.

„Am analizat fiecare aspect al iOS pentru a vedea cum îl putem face și mai util pe iPhone Duo”, a spus Federighi.

Cât va costa Iphone Duo

Apple a anunțat că iPhone Duo, primul său telefon pliabil, va avea un preț de pornire de 1.999 de dolari în Statele Unite, un nivel mai redus decât estimările unor analiști de pe Wall Street înaintea lansării.

Telefonul va ajunge în magazine pe 23 octombrie.

Pentru România, o estimare a unui specialist întrebat de Mediafax, pune iPhone Duo în zona de 12.000-13.000 de lei.

iPhone 18 Pro se scumpește cu 100 de dolari

Apple a anunțat și prețurile noilor iPhone 18 Pro, iar ambele modele primesc o scumpire de 100 de dolari față de generația precedentă, pe fondul presiunilor provocate de penuria globală de componente, în special de memorii.

iPhone 18 Pro va porni de la 1.199 de dolari, față de 1.099 de dolari pentru iPhone 17 Pro, în timp ce iPhone 18 Pro Max va avea un preț de pornire de 1.299 de dolari, tot cu 100 de dolari mai mult decât modelul de anul trecut.

Primele estimări pentru piața din România indică prețuri semnificativ mai mari pentru noul iPhone 18 Pro Max. Potrivit calculelor publicate de Mobilissimo, modelul cu 256 GB ar putea costa aproximativ 8.159 de lei, versiunea de 512 GB circa 9.568 de lei, iar varianta de 1 TB ar putea ajunge la aproximativ 10.976 de lei.

Pentru configurația de vârf, cu 2 TB spațiu de stocare, prețul estimat urcă până la aproximativ 13.800 de lei.

UPDATE 20:30 iPhone 18 Pro vine cu autonomie mai mare, cip A20 Pro pe 2 nm și noul Siri bazat pe AI

Apple spune că a îmbunătățit semnificativ autonomia noilor modele iPhone 18 Pro. iPhone 18 Pro oferă până la 24 de ore de utilizare cu o singură încărcare, în timp ce iPhone 18 Pro Max ajunge la 30 de ore, autonomia fiind prezentată de companie drept unul dintre principalele argumente de vânzare ale noii generații.

În interior, telefoanele folosesc noul cip A20 Pro, pentru care Apple spune că a reproiectat nucleele de procesare. Compania le descrie drept „desktop class” și susține că noua arhitectură va accelera în special funcțiile de inteligență artificială. A20 Pro este produs folosind tehnologia de 2 nanometri, Apple afirmând că este primul smartphone care utilizează cea mai nouă tehnologie de fabricație TSMC.

Apple a prezentat și noua versiune Siri bazată pe AI, anunțată inițial în luna iunie. Compania o descrie drept o versiune complet nouă a asistentului, capabilă să execute acțiuni direct în aplicațiile pe care utilizatorii le folosesc deja, inclusiv în aplicații dezvoltate de terți. Potrivit Apple, noul Siri este compatibil cu peste 300.000 de aplicații.

UPDATE 20:20 Apple prezintă oficial iPhone 18 Pro

Apple a trecut rapid la prima lansare hardware importantă și a prezentat iPhone 18 Pro.

Noul telefon păstrează, la prima vedere, multe dintre liniile de design ale iPhone 17 Pro, însă Apple introduce două noi variante de culoare: Glacier și Burgundy.

Gama va include din nou două dimensiuni: iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max.

John Ternus a spus că Apple a făcut progrese majore în patru domenii pe care compania le consideră esențiale pentru noua generație: inteligență artificială, performanță, autonomie și camere foto.

„Am făcut progrese masive în cele mai importante domenii: inteligență, performanță, baterie și cameră”, a declarat CEO-ul Apple în timpul prezentării.

Apple introduce o funcție care poate demonstra că o fotografie este reală, nu generată de AI

Apple a prezentat Apple Reference Image, o nouă funcție prin care utilizatorii vor putea verifica dacă o fotografie a fost realizată efectiv cu camera unui iPhone 18 Pro și nu a fost generată de inteligență artificială.

Potrivit companiei, sistemul pornește chiar de la senzorul camerei. În momentul în care fotografia este realizată, datele imaginii sunt semnate securizat la nivel de pixel, ceea ce permite ulterior confirmarea autenticității fotografiei.

Apple prezintă funcția drept un răspuns la proliferarea imaginilor generate sau manipulate cu AI și la dificultatea tot mai mare de a distinge conținutul real de cel sintetic.

Apple Reference Image nu va fi disponibilă în Uniunea Europeană și China, potrivit informațiilor prezentate în timpul evenimentului.

Ternus deschide primul său eveniment iPhone ca CEO vorbind despre inteligența artificială

John Ternus și-a început primul eveniment de lansare a unui iPhone în calitate de CEO încercând să poziționeze smartphone-ul drept dispozitivul central al erei AI.

În loc să înceapă direct cu specificațiile tehnice, Ternus a descris cum ar trebui să arate, în viziunea Apple, dispozitivul ideal prin care utilizatorii să acceseze inteligența artificială.

Acesta trebuie să fie permanent alături de utilizator, profund personal și capabil să aducă informația și inteligența artificială exact în momentele în care sunt necesare, a explicat șeful Apple.

Abia apoi Ternus a făcut legătura cu produsul companiei.

„Astăzi vom duce aceste experiențe și mai departe cu următoarea generație de iPhone”, a spus CEO-ul.

Deschiderea amintește de strategia folosită în trecut de Apple pentru lansările sale majore: compania încearcă să definească mai întâi problema sau categoria de produs și abia apoi prezintă iPhone-ul drept răspuns.

LIVE TEXT – Apple Event 2026

20:00 – A început evenimentul Apple „Surprise and shine”

Apple a dat startul prezentării anuale de toamnă. Marea noutate a serii este așteptată să fie primul iPhone pliabil din istoria companiei. A

Pe listă sunt așteptate și iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, în timp ce iPhone 18 standard ar urma să lipsească din gama prezentată în această seară.

Evenimentul este primul keynote iPhone din mandatul lui John Ternus și poate marca una dintre cele mai importante schimbări de strategie ale Apple din ultimii ani.

Apple organizează evenimentul sloganul „Surprise and shine” ( Surprinde și strălucește). Prezentarea va avea loc la Apple Park.

Mediafax va transmite LIVE TEXT, de la ora 20:00, cele mai importante anunțuri făcute de Apple, noile produse, prețurile și datele de lansare

.Spre deosebire de anii precedenți, atenția nu va fi îndreptată doar către următoarea generație de iPhone. Apple se pregătește să intre pentru prima dată pe piața telefoanelor pliabile, cu un dispozitiv premium care ar putea costa peste 2.500 de dolari.

Primul iPhone pliabil al Apple ar putea fi vedeta serii

Cel mai important produs așteptat miercuri este primul iPhone cu ecran pliabil din istoria Apple.

Noul dispozitiv este probabil cea mai importantă noutate hardware pregătită de Apple în ultimii ani. Compania intră astfel într-un segment în care Samsung, Huawei, Google și Motorola au deja mai multe generații de produse.

Strategia nu este însă neobișnuită pentru compania americană. Apple a preferat în mai multe situații să intre într-o categorie după concurenți, încercând ulterior să rezolve problemele tehnice care au împiedicat produsul respectiv să devină unul de masă.

Apple, potrivit informațiilor din presa de specialitate, ar miza pe un mecanism de pliere mai rezistent și pe reducerea aproape completă a cutei vizibile în zona centrală a ecranului, una dintre problemele tradiționale ale telefoanelor pliabile. Analiștii estimează că noul model ar putea genera venituri de peste 45 de miliarde de dolari până la sfârșitul lui 2027.

Numele comercial nu a fost confirmat de Apple înaintea evenimentului. În ultimele luni au circulat mai multe variante, printre care iPhone Ultra, iPhone Fold și, mai recent, iPhone Duo.

Informațiile neoficiale indică un telefon care se deschide asemenea unei cărți. MacRumors vorbește despre un ecran exterior OLED de aproximativ 5,5 inci și unul interior de aproximativ 7,8 inci. Deschis, dispozitivul ar avea o experiență apropiată de cea a unui iPad mini.

Telefonul ar putea avea numai aproximativ 4,5 milimetri grosime atunci când este deschis și circa 9 mm atunci când este pliat. În interiorul telefonului pliabil este așteptat noul procesor A20 Pro.

O schimbare majoră: iPhone 18 obișnuit ar putea lipsi. Doar iPhone 18 Pro și Pro Max, așteptate în această seară

Una dintre surprizele evenimentului poate fi chiar un telefon pe care Apple nu îl prezintă.

Apple este așteptată să actualizeze acum modelele premium Pro și Pro Max, dar să amâne lansarea modelelor mai accesibile – inclusiv iPhone 18 standard – până în primăvara anului viitor.

iPhone 18, iPhone 18e și următoarea generație iPhone Air ar urma să apară în primăvara lui 2027.

Ar fi o modificare semnificativă a calendarului tradițional Apple. În loc să lanseze aproape întreaga familie iPhone în septembrie, compania ar împărți gama în două: telefoanele premium toamna și modelele destinate unui public mai larg primăvara.

O asemenea strategie ar permite Apple să concentreze întreaga atenție a evenimentului din septembrie asupra celor mai scumpe produse – și, mai ales, asupra primului iPhone pliabil.

În cazul iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max nu este așteptată o schimbare de design comparabilă cu cea de anul trecut. Cele mai mari modificări ar urma să se afle în interior.

Printre noutățile vehiculate înaintea lansării se numără procesorul A20 Pro pe 2 nm, 12 GB RAM, un Dynamic Island mai mic și ecrane LTPO+ mai eficiente energetic.

Primul mare test pentru succesorul lui Tim Cook

Evenimentul din această seară are și o semnificație aparte pentru Apple: este prima mare lansare de produse după schimbarea conducerii companiei.

John Ternus a devenit CEO al Apple la 1 septembrie, după ce Tim Cook a trecut în funcția de președinte executiv al companiei. Schimbarea fusese anunțată oficial de Apple în aprilie și aprobată în unanimitate de Consiliul de Administrație.

Ternus, fost șef al diviziei de inginerie hardware, se află astfel în fața primului său test major la conducerea uneia dintre cele mai valoroase companii din lume.

Momentul este cu atât mai important cu cât Apple trebuie să demonstreze că poate recupera teren și în cursa inteligenței artificiale. Investitorii vor urmări inclusiv modul în care compania integrează noua generație Siri și tehnologiile AI în viitoarele sale dispozitive.

Ce alte produse ar putea prezenta Apple

Pe lângă noile iPhone-uri, sunt așteptate actualizări pentru gama Apple Watch, iar compania ar putea prezenta și o nouă generație AirPods.

Apple ar putea anunța, de asemenea, calendarul de lansare pentru următoarele versiuni ale sistemelor sale de operare și noi funcții bazate pe Apple Intelligence.