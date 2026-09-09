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Sârbii intenționează să organizeze un protest la toate punctele de trecere a frontierei către UE

Ministerul Afacerilor Externe al României informează că transportatorii de marfă din Serbia intenționează să organizeze un protest la toate punctele de trecere a frontierei către UE, iar trecerile între cele două țări ar putea fi afecate.
Sârbii intenționează să organizeze un protest la toate punctele de trecere a frontierei către UE
Sursă foto: Poliția de Frontieră
Laurentiu Marinov
09 sept. 2026, 21:49, Social
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE)  a transmis miercuri seară o informare către cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre sau dinspre Serbia pe cale terestră. Începând de luni, 14 septembrie 2026, de la ora 00.00, pe durată nedeterminată, transportatorii de marfă din Serbia intenționează să organizeze un protest la toate punctele de trecere a frontierei către UE.

„În acest context, vor fi afectate concomitent următoarele puncte de trecere a frontierei și zone adiacente: Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Sot, Ljuba, Bački Breg, Kelebija, Horgoš, Srpska Crnja/Jimbolia (jud.Timiș), Vatin/Stamora Moravița (jud. Timiș), Đerdap/Porțile de Fier 1 (județul Mehedinți), Kaluderovo/Naidăș (județul Caraș-Severin), Gradina, Vrška Čuka, Strezimirovci, Mokranje, Ribaci, Merdare. În plus, va fi afectat și terminalul intermodal al Portului Novi Sad”, a precizat MAE.

De asemenea, nu vor fi posibile intrarea, ieșirea și tranzitul cu vehicule de transport marfă.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite zonele de frontieră menționate, să își reprogrameze deplasările sau să utilizeze rute alternative, să se informeze constant cu privire la starea traficului, să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine, să își asigure rezerve de combustibil, apă și alimente, în cazul tranzitului rutier.

De asemenea, MAE recomandă consultarea hărților on-line interactive pentru a evita traseele afectate de perturbări ale circulației rutiere.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad sau să consulte paginile de web ale ministerului și ambasadei.

 

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