O conductă de apă spartă a blocat total circulația pe un drum național din Bacău

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a transmis miercuri seară că din cauza unei avarii la conducta magistrală de alimentare cu apă Valea Uzului, în imediata apropiere a DN12 A, în interiorul localității Dărmănești, a fost dispusă măsura închiderii totale a circulației pe DN 12 A, în zona incidentului.

Astfel, circulația rutieră urmează să se desfășoare pe o rută alternativă, DN12 A – str. Energiei (Dărmănești) – DJ 123 – DN 12 A.

Polițiștii acționează la fața locului pentru devierea și fluidizarea traficului rutier.

IPJ Bacău le recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor și să se informeze înainte de a pleca la drum, cu privire la starea traseului pe care urmează să îl parcurgă, de pe site-ul oficial al Poliției Române-Secțiunea Infotrafic.

Restricții în furnizarea apei potabile către consumatorii din municipiul Bacău

Avaria produsă în orașul Dărmănești, pe conducta de aducțiune a apei brute care alimentează municipiul Bacău, ar putea impune restricții în furnizarea apei potabile în orele următoare.

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) anunță că echipele sale intervin pentru remedierea avariei, iar în funcție de evoluția lucrărilor ar putea fi necesară instituirea unor restricții în furnizarea apei potabile către consumatorii din municipiul Bacău.

„Urmare a unei avarii în orașul Dărmănești, pe conducta de aducțiune apă brută care alimentează municipiul Bacău, vă informăm că, pentru remedierea avariei, este posibil ca în următoarele ore să aplicăm restricții de furnizare a apei potabile.

Echipele CRAB depun toate eforturile pentru ca lucrările să fie remediate în cel mai scurt timp posibil.

Rugăm consumatorii municipiului Bacău să își asigure o rezervă minimă de apă potabilă pentru orele următoare, dacă totuși se va impune măsura restricției.

Vom întreprinde toate demersurile posibile pentru ca în orele următoare să asigurăm alimentarea cu apă a consumatorilor din municipiul Bacău”, se precizează într-un comunicat de presă al CRAB.