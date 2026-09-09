Au găsit o creatură neobișnuită ce trăiește în fântâna lor. Cântărește două kilograme și ar putea vedea în curând lumina zilei

Este vorba despre un țipar, care a petrecut zeci de ani ascunsă în întuneric.

Astăzi, cântărește aproximativ două kilograme, iar familia o consideră parte din povestea lor.

Animalul, introdus în fântână ca parte a unui vechi obicei

Potrivit Blic, animalul a intrat în fântână împreună cu un alt țipar, ca parte a unei vechi practici folosite pentru menținerea purității apei.

Din păcate, al doilea nu a supraviețuit. Însă, cel ce trăiește în fântână a reușit să supraviețuiască timp de decenii.

După 35 de ani, creatura cântărește în prezent aproximativ două kilograme. Locuiește într-un spațiu închis, aproape fără lumină, care a fost casa ei ani la rând.

Țiparul a trăit în fântâna nefolosită ani de zile

Și mai neobișnuit este faptul că fântâna nu a fost folosită de ani de zile și este închisă. Cu toate acestea, țiparul a reușit totuși să supraviețuiască.

Bahrudin Lekić, proprietarul fântânii, presupune că animalul se hrănește cu insecte și alte organisme mici, care își găsesc drumul spre apă. Totuși, nu se știe exact cum reușește să supraviețuiască în astfel de condiții, potrivit sursei citate.

De-a lungul timpului, practica de a avea țipari în fântână pentru puritatea apei a dispărut aproape complet. Țiparul din fântâna familiei din Muntenegru este astăzi un fel de amintire a unui obicei vechi.

A devenit o atracție locală

Pentru familie, creatura a devenit de mult mai mult decât un animal care trăiește într-o fântână. A devenit parte din povestea familiei și chiar o atracție locală.

Proprietarul spune că nu are nicio intenție să-și deranjeze animalul neobișnuit. Dacă fântâna va fi închisă definitiv într-o zi, familia plănuiește să elibereze țiparul în Lacul Skadar.

După 35 de ani petrecuți într-o fântână adâncă și întunecată, ei cred că e timpul ca el să aibă șansa de a trăi într-un mediu natural.

„Ea își merita libertatea după atâția ani”, a spus Lekić, conform aceleiași surse.