Te auzi că vorbești singur? Psihologii descoperă ce se ascunde în spatele acestui obicei

Psihologia cunoaște acest comportament sub numele de „vorbire privată”.

Potrivit Blic, cercetările arată că poate juca un rol util în concentrare, memorie și organizarea gândurilor.

Un comportament comun

Să vorbești de unul singur este un comportament comun și poate ajuta o persoană să rămână concentrată asupra a ceea ce face. Atunci când ne exprimăm gândurile, să vorbim singuri poate servi ca un fel de ghid pentru o sarcină. Acest lucru este important mai ales când există mai mulți pași de urmat sau o decizie de luat.

De aceea se poate întâmpla ca, în timp ce faci treburi casnice, să spui cu voce tare ce trebuie să faci în continuare sau pur și simplu să spui gândurile care îți trec prin cap. În acest fel, poți organiza mai ușor sarcina și să-ți menții atenția, în loc să fii distras de alte gânduri, potrivit sursei.

Te poate ajuta să îți reglezi emoțiile

Pe lângă concentrare și memorie, acest tip de vorbire poate ajuta și la reglarea emoțiilor . Dialogul interior poate fi folosit pentru calmare, motivare și gestionarea mai ușoară a stresului, dar și pentru organizarea gândurilor și rezolvarea problemelor.

Un studiu publicat în 2023 a arătat că adulții au obținut rezultate mai bune la testele de memorie vizual-spațială atunci când au vorbit cu voce tare cu ei înșiși.

Nu e motiv de îngrijorare

Astfel, dacă te auzi vorbind singur, nu trebuie să îți faci griji. O astfel de conversație poate fi o modalitate simplă de a-ți concentra mai bine atenția, de a-ți organiza ceea ce faci și de a face față mai ușor sarcinilor de zi cu zi, conform sursei citate.